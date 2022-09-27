Перед ним неможливо встояти: грушевий мус з корицею на зиму

Зараз пора яблук та груш, а отже, цим періодом потрібно скористатися на повну, щоб заготувати смачненьке на зиму. Змушувати себе до цього не доведеться – з цих фруктів можна приготувати неймовірні страви, які вартують кожної витраченої хвилини.

Осінні десерти володіють особливим шармом. Готувати їх – саме задоволення, а їхній смак неповторно доповнює яскраві осінні миттєвості. Груша є одним із найпопулярніших фруктів осені, тож скористаймося цим даром природи та залишимо трішки її смаку й на зиму.

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Грушевий мус – це чудовий десерт, який ви захочете повторити знову. Готувати його дуже легко, а коли настане мить його відкривати, то єдине, про що доведеться жалкувати, це мала кількість заготованих баночок.

Грушевий мус з корицею: рецепт

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

"Зірка" фантастичних десертів / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 кілограм грушок;

3 столові ложки коричневого цукру

половинка лимона;

чайна ложка кориці.

Приготування: