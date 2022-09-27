Перед ним неможливо встояти: грушевий мус з корицею на зиму
Джерело:Przyslij Przepis
Зараз пора яблук та груш, а отже, цим періодом потрібно скористатися на повну, щоб заготувати смачненьке на зиму. Змушувати себе до цього не доведеться – з цих фруктів можна приготувати неймовірні страви, які вартують кожної витраченої хвилини.
Осінні десерти володіють особливим шармом. Готувати їх – саме задоволення, а їхній смак неповторно доповнює яскраві осінні миттєвості. Груша є одним із найпопулярніших фруктів осені, тож скористаймося цим даром природи та залишимо трішки її смаку й на зиму.
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Грушевий мус – це чудовий десерт, який ви захочете повторити знову. Готувати його дуже легко, а коли настане мить його відкривати, то єдине, про що доведеться жалкувати, це мала кількість заготованих баночок.
Грушевий мус з корицею: рецепт
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
"Зірка" фантастичних десертів / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1 кілограм грушок;
- 3 столові ложки коричневого цукру
- половинка лимона;
- чайна ложка кориці.
Приготування:
- Чистимо грушки, видаляємо серцевинки та нарізаємо невеликими шматочками.
- Очищені та порізані грушки скроплюємо соком лимона та посипаємо цукром. Відставляємо на кілька хвилин, щоб вийшов сік.
- Ставимо грушки на повільний вогонь та повільно помішуємо дерев'яною ложкою або лопаткою до повного розпаду плодів. Наприкінці приготування додаємо корицю.
- Блендером збиваємо страву до однорідного мусу.
- Ще гарячим розкладаємо по банках, закриваємо та ставимо догори дном до вистигання.