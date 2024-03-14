Свята не за горами: як приготувати справжню гуцульську ковбасу – названо точні пропорції м’яса
14 березня 2024, 07:30Читать новость на русском
Джерело:Новини
Справжня гуцульська ковбаса – від однієї назви тече слинка. Збережіть цей рецепт, адже свята зовсім скоро і ви точно захочете приготувати такий смаколик.
Соковита, пряна – все це про ковбасу по-гуцульськи. Це традиційна страва з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Хоч ковбасу і готують в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах.
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Рецепт гуцульської ковбаси
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 2 кілограми свинини;
– пів кілограма яловичини;
– 1 кілограм сала;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 1 столова ложка паприки солодкої.;
– 1 чайна ложка перцю чорного меленого.;
– 45 грамів солі;
– 3 чайні ложки цукру.;
– 1 чайна ложка чебрецю.;
– 1 головка часнику. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ “Водний Світ” — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Сало та свинину наріжте на дрібні кубики.
- Яловичину перемеліть у фарш.
- У великій мисці з’єднайте все м’ясо та ретельно перемішайте.
- Додайте всі спеції та ретельно знову вимішайте.
- Накрийте фарш харчовою плівкою та відправте в холодильник на дві доби.
- Після часу додайте у фарш пропущений через прес часник.
- Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно добре “відбити”.
- Кишку попередньо замочіть та добре промийте.
- Начиніть фаршем.
- Відправте ковбасу у коптильню.
- Вона має коптитися впродовж 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.