Гуцульський банош з бринзою і грибами
27 січня 2023, 12:30Читать новость на русском
Джерело:Юлія Віліч
Для поціновувачів баношу ми дібрали перевірений рецепт страви на сметані.
Гуцульський банош – справжня страва української кухні. Її полюбляють в будь-якому куточку України, а особливо популярною вона також стала й за її межами.
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Існує багато рецептів баношу, але ми пропонуємо спробувати приготувати його на сметані. Якщо у вас є домашня – результат буде ще кращим.
Рецепт гуцульського баношу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3 – 4
– 500 грамів води;
– 500 грамів жирної сметани;
– 250 грамів кукурудзяної крупи;
– 40 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка солі;
– бринза;
– печериці.
Приготування:
- З’єднуємо воду та сметану і ставимо на невеликий вогонь. Додаємо сіль. Як тільки рідина почне віддавати активний пар, додаємо у кілька прийомів крупу постійно помішуючи вінчиком або лопаткою, щоб не утворилося грудочок.
- Варимо на мінімальному вогні до 15 хвилин постійно помішуючи. В самому кінці додаємо масло.
- Паралельно нарізаємо очищені печериці, нарізаємо їх тонкими скибками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Присмачуємо спеціями та готуємо до рум'яної скоринки.
- Банош подається у гарячому вигляді. Зверху присипаємо натертою бринзою і кладемо шкварки або підсмажені грибочки.
Смачного!