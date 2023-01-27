Гуцульський банош з бринзою і грибами

27 січня 2023, 12:30
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Джерело:

Юлія Віліч

Для поціновувачів баношу ми дібрали перевірений рецепт страви на сметані.

Гуцульський банош – справжня страва української кухні. Її полюбляють в будь-якому куточку України, а особливо популярною вона також стала й за її межами.

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Існує багато рецептів баношу, але ми пропонуємо спробувати приготувати його на сметані. Якщо у вас є домашня – результат буде ще кращим.

Рецепт гуцульського баношу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів води;
 – 500 грамів жирної сметани;
 – 250 грамів кукурудзяної крупи;
 – 40 грамів вершкового масла;
 – 1 чайна ложка солі;
 – бринза;
 – печериці.

Приготування:

  • З’єднуємо воду та сметану і ставимо на невеликий вогонь. Додаємо сіль. Як тільки рідина почне віддавати активний пар, додаємо у кілька прийомів крупу постійно помішуючи вінчиком або лопаткою, щоб не утворилося грудочок.
  • Варимо на мінімальному вогні до 15 хвилин постійно помішуючи. В самому кінці додаємо масло.
  • Паралельно нарізаємо очищені печериці, нарізаємо їх тонкими скибками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Присмачуємо спеціями та готуємо до рум'яної скоринки.
  • Банош подається у гарячому вигляді. Зверху присипаємо натертою бринзою і кладемо шкварки або підсмажені грибочки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак