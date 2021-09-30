Харчуємося корисно: дієтичні макарони з селерою та індичкою від учасника шоу "Пекельна кухня"
30 вересня 2021 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:Новий канал
Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – цей рецепт для вас! Ніжна та ароматна страва з макаронами конкільє з додаванням стебла селери та індички стане вашою улюбленою на обід чи вечерю.
Макарони – універсальний продукт, який відмінно поєднується з різними вершковими, овочевими чи м'ясними соусами. Якщо вам скажуть, що макарони це не корисно та калорійно – не вірте!
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Учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшан Хамідов підготував дієтичний рецепт страви з макаронами, індичкою та селерою, яка не зашкодить вашій фігурі.
Равшан Хамідов / Фото зі сторінки кухаря
Рецепт макаронів з селерою та індичкою
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Дієтичні макарони / Фото зі сторінки кухаря
– 1 ріпчаста цибулина;
– 2 стебла селери;
– 400 г філе індички;
– 320 г макаронів конкільє;
– карі;
– 2 зубчики часнику;
– морська сіль;
– чорний мелений перець;
– оливкова олія;
– сир пармезан.
Приготування:
- Для приготування макаронів відваріть їх у підсоленій киплячій воді близько 5 хвилин.
- Наріжте цибулю півкільцями, селеру довільними шматочками.
- Філе індички натріть спецією карі, посоліть та поперчіть. Додайте вичавленого часнику та наріжте м'ясо шматочками.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте на ній цибулю, селеру та індичку.
- Додайте на сковорідку відварені макарони та 5 столових ложок води.
- На готову пасту викладіть дрібно нарізану зелень базиліку та посипте сиром пармезан.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!