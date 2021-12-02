Хіт різдвяних ласощів: два рецепти штолену – класичний та сирний

Штолен – кекс подовгастої форми з великою кількістю прянощів, родзинок, горішків, цукатів. Ми підготували для вас два рецепти різдвяної випічки, які точно прийдуть вам до смаку.

Історія штолену (німецькою Stollen або Christstollen) розпочинається у 1329 році. Подейкують, що в ті роки кекс вважався одним зі святкових дарів для єпископа. Тоді його готували пісним – без масла, на основі борошна, води та вівса.

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У 1430 році Ернст Саксонський разом зі своїм братом герцогом Альбрехтом звернулись до Папи Миколи V із проханням дозволити використовувати для випічки вершкове масло. На жаль, вони не отримали бажаного дозволу та кекс ще на 60 років залишився пісним. Тільки у 1491 році голова католицької церкви Інокентій VIII дозволив використовувати вершкове масло під час посту. Завдяки змінам в рецептурі смак та консистенція набули ніжного смаку.

Існує багато різновидів штолена: сирний, маковий, мигдалевий, горіховий, марципановий, але найсмачніший – класичний. Згідно з традиціями, на вигляд традиційний класичний штолен має нагадувати загорнутого в пелюшку новонародженого Ісусика.

Особливістю штолена є його зберігання – чим довше він лежить, тим яскравішим стає його смак. Саме тому його завжди готують за кілька тижнів до Різдва.

Рецепт класичного штолену

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6



Різдвяний штолен / Фото Глінської

– 500 грамів борошна;​ – 14 грамів сухих дріжджів;​ – 250 мілілітрів молока;​ – 100 грамів цукру;​ – 225 грамів вершкового масла;​ – цедра апельсина;​ – цедра лимона;​ – 1/4 чайної ложки меленого кардамону;​ – 1/4 чайної ложки меленої кориці;​ – 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;​ – 1/4 чайної ложки меленого імбиру;​ – 5 грамів солі.– 250 грамів родзинок;– 75 грамів сушеної журавлини;– 75 грамів цукатів;– 90 грамів мигдалю;– 80 мілілітрів рому;– 50 грамів вершкового масла;– цукрова пудра.

Приготування:

Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито.

Змішайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте їх.

Додайте теплого молока та знову перемішайте.

З'єднайте масу з вершковим маслом та ретельно вимішайте тісто.

Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть "відпочити" на 60 хвилин в теплому місці.

Сухофрукти висипте в миску, залийте окропом та дайте постояти 5 хвилин.

Злийте з них зайву воду, додайте цукатів та залийте начинку для штолена ромом. Перемішайте та залишіть на годину настоюватися.

Всипте горіхи, цукати з ромом та сухофруктами до тіста та ще раз замісіть тісто.

Перекладіть готове тісто на поверхню присипану борошном та злегка розкачайте.

Сформуйте штолен: подовгуватий, схожу на батон. Накрийте чистим рушником та залишіть на 60 хвилин "відпочити".

Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте штолен 60 – 70 хвилин до рум'яної скоринки.

Готову випічку трішки охолодіть та рясно посипте поверхню різдвяного кексу цукровою пудрою.

Смачного!

Рецепт сирного штолену

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6



Сирний штолен / Фото iStock

– 200 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукру;– 200 грамів домашнього сиру;– 100 грамів сирих яєць;– цедра лимона;– цедра апельсина;– 10 грамів розпушувача;– 500 грамів борошна;– 250 грамів світлих родзинок;– 200 грамів сушеної чорниці;– 150 мілілітрів рому.– 200 грамів розтопленого вершкового масла;– 200 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Замочіть чорницю та родзинки в окропі на 1 хвилину, далі злийте воду та промийте їх в холодній.

Залийте їх ромом, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на ніч.

Відкиньте сухофрукти на сито та залишіть, щоб стік весь ром.

Для сирного тіста змішайте м'яке масло, цедру лимона та апельсина та збийте міксером.

Додайте цукор та знову перемішайте.

Додайте яйця та домашній сир – перемішайте.

Змішайте борошно з розпушувачем та додайте до сирної маси. Замісіть тісто.

Додайте до тіста сухофрукти, ще раз перемішайте та розділіть масу на три частини.

Перекладіть штолени на деко вкрите шаром пергаменту.

Випікайте в розігрітій духовці при 175 – 180 градусів протягом 40 – 45 хвилин.

Змастіть готові штолени розтопленим вершковим маслом зі всіх боків та посипте цукровою пудрою.