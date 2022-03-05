Хліб без замісу: легкий рецепт від Володимира Ярославського

5 березня 2022 , 23:00
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом хліба без замісу.

Хліб без замісу

  • Час: 14 – 18 годин
  • Порції: 1

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Інгредієнти:
 – 400 грамів борошна;
 – 8 грамів солі;
 – 1/3 чайної ложки сухих дріжджів;
 – 300 мілілітрів води;
 – борошно на підпил.

Приготування:

  1. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  1. Змішайте борошно з сіллю, дріжджами. Влийте воду кімнатної температури та швидко все перемішайте.
  1. Залишіть тісто в мисці, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 12 – 16 годин в теплому місці.
  1. Викладіть на стіл шар пергаменту, посипте борошном.
  1. Обережно складіть тісто "конвертом". Кожного разу тісто трохи придавлюйте, щоб воно "склеїлося".
  1. Приберіть залишки борошна з листа пергаменту і перекладіть тісто швом униз.
  1. Накрити його рушником і дайте підійти 2 години.
  1. За 30 хвилин до закінчення часу, включіть духовку, поставте в неї чавунну каструлю з кришкою і нагрійте до 250 градусів.
  1. Обережно вийміть каструлю і помістіть в неї тісто разом з пергаментом. Накрийте кришкою.
  1. Випікайте здобу 30 хвилин під кришкою, далі ще 20 хвилин без кришки.

1️1. Охолодіть хліб на рештці та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак