Ні грама желатину: як зварити справжній холодець з курки
28 грудня 2022, 17:23Читать новость на русском
Джерело:filozofia smaku
М'ясний холодець – один з обов’язкових атрибутів новорічно-різдвяних свят. Про те, як приготувати цю страву з куркою та без желатину – читайте у нашому матеріалі.
Святковий стіл, наповнений улюбленими стравами сім’ї – один із найкращих способів піднести настрій. Для приготування холодцю не завжди потрібно використовувати жирне м’ясо, яке важке для шлунку. Спробуйте варіант із куркою: для цього візьміть курячі лапки та крила.
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Рецепт холодцю з курки
Час: 2 години
Порцій: 4
Смачний холодець з курки – чудовий вибір на свята / Фото filozofia smaku
Інгредієнти:
- 400 грамів курячих лапок;
- 600 грамів крил;
- 1 морква;
- половина кореня петрушки;
- невеликий шматочок селери;
- 5 сантиметрів цибулі-порею;
- 2 лаврових листки;
- 3 горошини запашного перцю;
- сіль на смак;
- сушений майоран.
Приготування:
- У каструлю покладіть вимиті і очищені лапки та проваріть їх 1 – 2 хвилини в окропі.
- Очистіть лапки від плівки та викладіть у каструлю.
- Додайте цибулю-порей, лавровий лист і запашний перець, крильця.
- Залийте приблизно 1,5 – 1,8 літрами холодної води (вода повинна повністю покрити м'ясо).
- Доведіть до кипіння, потім варіть на повільному вогні 1 – 1,5 години.
- Далі вийміть крильця щипцями та викладіть на дошку. Додайте в бульйон очищені овочі (їх можна розрізати на 3 – 4 частини). Продовжуйте варити ще 45 – 60 хвилин.
- Приправте сіллю та додайте ще трохи сушеного майорану, розтертого в пальцях.
- Куряче м’ясо відокремте від шкіри і кісток.
- У салатники/чашки або спеціальний посуд для холодцю викладіть м'ясо, залийте бульйоном та поставте у холодильник до застигання.
Для кращого смаку збризніть оцтом або лимонним соком.