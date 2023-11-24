Рецепт, який точно вийде: приготуйте традиційний холодець зі свинини та телятини
24 листопада 2023, 17:36Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Холодець вважають практично обов'язковою стравою на святковому столі. Окрім неперевершеного смаку, він ще й дуже корисний.
Холодець містить в собі багато мікроелементів, а також колаген. Саме він відповідає за пружність шкіри та м'язових тканин, тож споживання цієї страви піде тільки на користь.
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Рецепт холодцю зі свинини і телятини
- Час: 11 годин
- Порцій: 6
– 1,8 кілограма свинячої рульки;
– 1,8 кілограма телячої рульки;
– 8 зубчиків часнику;
– 400 грамів моркви;
– 700 грамів цибулі;
– 10 лаврових листків;
– 10 грамів петрушки;
– сіль до смаку;
– 2 столові ложки чорного перцю горошком;
– 15 горошин духмяного перцю;
– 6 літрів води.
Холодець – корисна та смачна страва / Фото Depositphotos
Приготування:
- Налийте в каструлю воду, доведіть до кипіння та покладіть в неї м'ясо. Зменште вогонь і залиште на 20 – 30 хвилин, поки не утворюється пінка. Зберіть її, після чого додайте в бульйон цибулю, моркву, лавровий лист, перець і сіль. Залиште томитися на повільному вогні 6 годин, потім дістаньте цибулю і варіть ще 4 години.
- Дістаньте моркву та м'ясо. Процідіть бульйон через марлю або сито. Розчавіть часник і додайте його в бульйон, в разі потреби посоліть. Форму для холодцю застеліть харчовою плівкою, м'ясо розберіть на шматочки.
- Викладіть листя петрушки на форму, а зверху покладіть м'ясо. Залийте все бульйоном і поставте в холодильник. Застиглий холодець накрийте тарілкою і переверніть.