Рецепт, який точно вийде: приготуйте традиційний холодець зі свинини та телятини

Холодець вважають практично обов'язковою стравою на святковому столі. Окрім неперевершеного смаку, він ще й дуже корисний.

Холодець містить в собі багато мікроелементів, а також колаген. Саме він відповідає за пружність шкіри та м'язових тканин, тож споживання цієї страви піде тільки на користь.

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Рецепт холодцю зі свинини і телятини

Час : 11 годин

: 11 годин Порцій: 6

– 1,8 кілограма свинячої рульки;– 1,8 кілограма телячої рульки;– 8 зубчиків часнику;– 400 грамів моркви;– 700 грамів цибулі;– 10 лаврових листків;– 10 грамів петрушки;– сіль до смаку;– 2 столові ложки чорного перцю горошком;– 15 горошин духмяного перцю;– 6 літрів води.



Холодець – корисна та смачна страва / Фото Depositphotos

Приготування:

Налийте в каструлю воду, доведіть до кипіння та покладіть в неї м'ясо. Зменште вогонь і залиште на 20 – 30 хвилин, поки не утворюється пінка. Зберіть її, після чого додайте в бульйон цибулю, моркву, лавровий лист, перець і сіль. Залиште томитися на повільному вогні 6 годин, потім дістаньте цибулю і варіть ще 4 години. Дістаньте моркву та м'ясо. Процідіть бульйон через марлю або сито. Розчавіть часник і додайте його в бульйон, в разі потреби посоліть. Форму для холодцю застеліть харчовою плівкою, м'ясо розберіть на шматочки. Викладіть листя петрушки на форму, а зверху покладіть м'ясо. Залийте все бульйоном і поставте в холодильник. Застиглий холодець накрийте тарілкою і переверніть.