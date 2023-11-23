Проте зауважте, що язик вариться довго – приблизно 2 години. Тому його краще приготувати та почистити напередодні.
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Олів'є з відварним язиком – простий рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помийте язик, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть до готовності щонайменше 1 годину. Потім обдайте його холодною водою і зніміть шкірку. Наріжте язик невеликими кубиками та відправте в миску.
- Поки вариться язик, зваріть й картоплю, моркву і яйця круто. Охолодіть, почистьте та наріжте кубиками. Також відправте це все у миску.
- Огірки й кріп помийте. Наріжте огірки невеликими шматочками, кріп подрібніть. Додайте в миску до решти інгредієнтів. Туди ж відправте консервований горошок, майонез, сіль, перець до смаку і перемішайте.
- Готовий салат насипте в салатник та прикрасьте зеленню.