Холодник: рецепт холодного борщу від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Улюблена домашня страва Володимира Ярославського – холодник, або холодний борщ. Кухар також дещо змінив класичне приготування першої страви та пропонує вам додати до неї всього один інгредієнт і перетворити холодник на ресторанний шедевр.
Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом домашнього холодника, який готує вдома.
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Шеф-кухар перетворив звичайний домашній рецепт першої страви на вишукану ресторанну страву, яка точно сподобається вам та вашій родині.
У кожного є страва, яка переносить в дитинство. Для мене це холодний борщ, – прокоментував Володимир Ярославський.
Рецепт домашнього холодникаІнгредієнти:
– 2 середніх запечених буряки;
– 1 середній огірок;
– 3 варених яйця;
– 2 редиси;
– 500 г курячого бульйону;
– 1 відварене куряче стегно;
– зелена цибуля, петрушка, кріп;
– 2 ч. л ніжної гірчиці;
– сік 1/4 лимону;
– 150 – 200 г сметани жирністю 25%;
– сіль на ваш смак.
- Відділіть варені жовтки від білка. Змішайте жовтки з сіллю, сметаною та ніжною гірчицею. Перемішайте масу до однорідного стану, можна за допомогою виделки та влийте бульйон.
- Буряк, редиску, свіжий огірок та білки наріжте напівсоломинкою, а зелень дрібно порубайте ножем. Змішайте всі інгредієнти та відправте їх у холодильник на кілька годин до появи малинового кольору. Суп готовий.
- Щоб подати страву, як її готує Володимир Ярославський у своєму ресторані збийте буряк в пюре за допомогою блендера та додайте креветки. Смачного!
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