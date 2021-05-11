Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом домашнего свекольника, который готовит дома.
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Шеф-повар превратил обычный домашний рецепт первого блюда в изысканное ресторанное блюдо, которая точно понравится вам и вашей семье.
У каждого есть блюдо, которое переносит в детство. Для меня это холодный борщ, – прокомментировал Владимир Ярославский.
Рецепт домашнего свекольника
- Отделите вареные желтки от белка. Смешайте желтки с солью, сметаной и нежной горчицей. Перемешайте массу до однородного состояния, можно с помощью вилки и влейте бульон.
- Свеклу, редис, свежий огурец и белки нарежьте полусоломенкой, а зелень мелко порубите ножом. Смешайте все ингредиенты и отправьте их в холодильник на несколько часов до появления малинового цвета. Суп готов.
- Чтобы подать блюдо, как его готовит Владимир Ярославский в своем ресторане взбейте свеклу в пюре с помощью блендера и добавьте креветки. Приятного аппетита!
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