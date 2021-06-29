Страва, що врятує у спеку: легкий холодний суп гаспачо за рецептом Лізи Глінської

У спекотні літні дні ми намагаємося втамувати спрагу різними продуктами, а приготування їжі на кухні через пару та високу температуру перетворюється на справжнє пекло! Ми знаємо, як розв'язати невеличку проблему. Потрібно приготувати літній холодний суп гаспачо за рецептом відомої української кулінарки.

Гаспачо – традиційна страва іспанської кухні. Це холодний суп з перетертих помідорів з додаванням огірків, спецій та оливкової олії.

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Єлизавета Глінська поділилася рецепт гаспачо, за яким готує для себе та рідних. Ми впевнені, що це іспанський холодний суп вам сподобається.

Рецепт гаспачо

Час : 4 години

: 4 години Порції : 6

: 6 Калорійність на 100 грамів: 59 ккал

Розігрійте духовку до 200 градусів. Запечіть в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Зніміть з нього шкірку та наріжте невеликими шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Бланшуйте помідори, зніміть з них кірку та почистіть від насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Огірки наріжте шматочками.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Почистіть цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаліть насіння.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Змішайте всі підготовані овочі, додайте хліб та перебийте ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Додайте до супу спецій на ваш смак, влийте оливкової олії та лимонного соку.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.





Приготування гаспачо / Скріншот з відео

Страва готова. Смачного!

– 5 – 6 томатів;– 1 шт. болгарського перцю;– ¼ червоної цибулі;– 3 шт. огірків;– 40 – 50 г тостового хліба;– 3 ст. л оливкової олії;– 1 – 2 зубчики часнику;– сіль на ваш смак;– перець чилі на ваш смак;– цукор на ваш смак;– лимонний сік на ваш смак.

Рецепт гаспачо від Глінської – відео: