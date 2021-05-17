Рецепт холодного супу зі спаржі та шпинату від шеф-кухаря Віктора Шайдецького

Віктор Шайдецький поділився рецептом вишуканого холодного супу зі спаржі, який смакуватиме наче з ресторану.

Український шеф-кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Віктор Шайдецький поділився з шанувальниками рецептом холодного супу зі спаржі, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Холодний суп зі спаржі – це незвичайна перша страва. До її складу входять такі продукти, як сироп агави та сир страчатела. Приготувавши таку страву вдома, ви здивуєте своїми кулінарними вміннями гостей та родичів.

Рецепт холодного супу зі спаржі

Спаржу наріжте тонко кружечками, обсмажте на оливковій олії в каструлі 8 – 10 хвилин. Влийте вершки і овочевий бульйон, додати сіль і чорний перець на ваш смак. Доведіть до готовності та додайте в каструлю шпинат, перебийте блендером суміш і додайте сироп агави. Для приготування страчатели моцарелу треба нарізати соломкою, вершки підігріти до 60 градусів і додати в них всю моцарелу. Пару стеблин спаржі нарізати ножем для овочів на скибочки, а зелені верхівки бланшувати і розрізати навпіл. У тарілку викладіть страчателлу, присипте її морською сіллю і фреш-перцем. Задекоруйте суп скибками спаржі. Суп подавайте до столу холодним. Смачного!

– 1 кг спаржі (декілька штук залишіть для декору);– 50 г оливкової олії;– 200 г вершків 30%;– 200 г шпинату;– 800 г овочевого бульйону;– чорний мелений перець на ваш смак;– сіль на ваш смак.– 250 г моцарели;– 70 г вершків 30%.