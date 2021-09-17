Хумус із консервованого нуту: рецепт східної закуски

17 вересня 2021 , 19:28
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Джерело:

Їжа

Консервований нут зекономить вам купу часу, адже його не треба замочувати, а потім варити. І повірте: хумус нашвидкуруч вийде просто шедевральний!

Хумус – мегапопулярна на Близькому Сході закуска з нуту, відомого також як турецький або баранячий горох. Нут попередньо замочують, відварюють і перебивають на пюре з кунжутною пастою, спеціями та оливковою олією.

Подають хумус з овочами та пітою або лавашем. Скуштувавши його раз, ви готуватимете його знову й знову. Тим паче що ми пропонуємо швидкий рецепт – із консервованим нутом. До речі, дуже радимо цю страву вегетаріанцям, адже нут є чудовим джерелом білка.

Хумус із консервованого нуту

  • Час: 1 годину 40 хвилин
  • Порції: 2


Хумус / Фото Пінтерест

Інгредієнти:
 – 1 банка консервованого нуту;
 – 4 ст. л. оливкової олії;
 – 1 ч. л. зіри;
 – 1 зубчик часнику;
 – 3 ст. л. кунжутної пасти (тахіни);
 – 1 ч. л. солі;
 – 1 лимон;
 – 1 ст. л. кедрових горіхів;
 – каєнський перець;
 – піта.

Приготування:

  1. Злийте аквафабу (рідину з консервованого нуту) в мисочку. Нут промийте холодною кип'яченою водою й перекладіть до глибокої миски. 
  2. Вичавіть до нуту сік із лимона, додайте оливкову олію й збийте суміш на пюре за допомогою блендера.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Зіру потовчіть у ступці, а часник дрібно посічіть ножем.
  1. Додайте до нуту зіру, часник, аквафабу й знову подрібніть масу блендером.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Додайте до хумусу тахіну й ще раз перебийте все блендером.


Приготування хумусу / Фото Їжа

  1. Скуштуйте хумус на сіль та спеції, за потреби додайте ще.
  1. Готовий хумус відправте до холодильника на 40 – 60 хвилин.
  1. Обсмажте на сухій сковорідці кедрові горішки, далі – піту.
  1. Викладіть хумус на презентаційну таріль, посипте кедровими горішками й подавайте до столу з нарізаною пітою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак