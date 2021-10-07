Ідеальна осіння випічка: рецепт шоколадного кранчу з дріжджового тіста
7 жовтня 2021 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Існує багато цікавих рецептів випічки з шоколадом, але ця особлива. Блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами особливим рецептом шоколадного кранчу, який точно закохає вас з першого шматочка.
Шоколадний кранч – чудова осіння випічка для сімейного застілля. Вона доволі легка у приготуванні та не потребує особливих навичок в кулінарії.
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Рецепт шоколадного кранчу
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 6
Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської
– 500 г борошна;
– 1 склянка теплого молока;
– ½ склянки цукру;
– 10 г сухих дріжджів;
– 75 г вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 300 – 400 г шоколадної пасти.
Приготування:
- З'єднайте всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Влийте молоко та додайте яйце – перемішайте.
- В три етапи додайте до тіста вершкове масло та вимішуйте по 5 хвилин до однорідної консистенції.
- Сформуйте з тіста кулю, накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце для збільшення в об'ємі (1 – 2 години).
- Розділіть тісто на дві частини, розкачайте в пласт та щедро змастіть шоколадною пастою.
Шоколадний кранч / Фото Яни Станішевської
- Скрутіть тісто в тугий рулет та розріжте так, щоб начинка "відкрилася" на ззовні.
- Переплетіть тісто в джгут починаючи з середини та надайте йому форми віночка. Щільно закріпіть краї кранча.
Я викладаю одразу два кранчі. Один загортаю в середину іншого, – додала авторка.
- Викладіть кранч на деко вкрите пергаментом. Залишіть його на 15 хвилин в теплому місці "відпочити".
- Змастіть кранч жовтком та випікайте в духовці розігрітій до 180 градусів 35 – 40 хвилин.
- Випічка готова. Смачного!