Ідеальна піца: секрети для тіста від чемпіона світу

Вінченцо Ділілло – чемпіон світу по трюках з піцою та один з найбільш відомих шеф-кухарів світу. Зірка кулінарного мистецтва поділився секретом приготування ідеального тіста для піци.

Рецептів піци є безліч. Але якщо неправильно приготувати тісто, то кінцевий результат буде не таким ефектним.

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Перше правило – дріжджі або закваска мають бути обов'язково. Найкраще використовувати саме закваску або живі дріжджі, сухі варто застосовувати лише у крайньому випадку.

Тісто для піци має багато секретів / Фото Pinterest

Другий секрет – тісто має постояти. Професіонали залишають його на добу, для домашнього вжитку можна обмежитися декількома годинами. У будь-якому випадку, воно має бути повітряним та "легким".

Також важливо не надто "перетискати" тісто під час розкочування. Потрібно пам'ятати про те, що тісто наповнене киснем, і якщо докладати великі зусилля – кисень вийде з тіста і воно вийде "забитим".