Ідеальна вечеря: готуємо курку в м'ятно-лимонному маринаді
22 жовтня 2021 , 22:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вечеря повинна бути не лише легкою, а й смачною та поживною. Куряче філе – це продукт, який одобрить будь-який дієтолог.
Куряче філе – це багате на білки м'ясо, яке містить багато корисних речовин та славиться своєю поживністю. У поєднанні з легким салатом це ідеальний варіант для легкої вечері.
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Для курки варто обирати маринади з лимонним соком. Вони додають смаку м'яса особливої пікантності.
Рецепт курки у м'ятно-лимонному соусі
Час: 1 – 1,5 години
Порцій: 2
Корисно та поживно / Фото Pinterest
Інгредієнти
- куряче філе – 1 кілограм;
- овочева нарізка або салат – за бажанням на вибір.
Маринад
- м'ята – 1 гілочка;
- лимонний сік – 4 столові ложки;
- біле вино – 100 мілілітрів;
- цибуля – 1 штука;
- майоран – 1 гілочка;
- чебрець – 1 гілочка;
- червоний перець – половина столової ложки;
- червоний солодкий перець – половина столової ложки;
- часник – 3 зубчики.
Приготування
- Нарізаємо м'ясо на шматки, які зручно готувати на грилі або запікати у духовці.
- Нарізаємо дрібно цибулю. М'яту подрібнюємо та заливаємо лимонним соком.
- Змішуємо м'ясо з цибулею та м'ятою. Додаємо прянощі і часник.
- Заливаємо м'ясо з маринадом вином та ставимо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.
- Смажимо м'ясо на грилі або запікаємо у духовці до готовності.
- М'ясо смакуватиме з улюбленими овочами або салатом.
Смачного!