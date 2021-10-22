Ідеальна вечеря: готуємо курку в м'ятно-лимонному маринаді

22 жовтня 2021 , 22:06
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Вечеря повинна бути не лише легкою, а й смачною та поживною. Куряче філе – це продукт, який одобрить будь-який дієтолог.

Куряче філе – це багате на білки м'ясо, яке містить багато корисних речовин та славиться своєю поживністю. У поєднанні з легким салатом це ідеальний варіант для легкої вечері.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Для курки варто обирати маринади з лимонним соком. Вони додають смаку м'яса особливої пікантності.

Рецепт курки у м'ятно-лимонному соусі

Час: 1 – 1,5 години

Порцій: 2

Корисно та поживно / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • куряче філе – 1 кілограм;
  • овочева нарізка або салат – за бажанням на вибір.

Маринад

  • м'ята – 1 гілочка;
  • лимонний сік – 4 столові ложки;
  • біле вино – 100 мілілітрів;
  • цибуля – 1 штука;
  • майоран – 1 гілочка;
  • чебрець – 1 гілочка;
  • червоний перець – половина столової ложки;
  • червоний солодкий перець – половина столової ложки;
  • часник – 3 зубчики.

Приготування

  1. Нарізаємо м'ясо на шматки, які зручно готувати на грилі або запікати у духовці.
  2. Нарізаємо дрібно цибулю. М'яту подрібнюємо та заливаємо лимонним соком.
  3. Змішуємо м'ясо з цибулею та м'ятою. Додаємо прянощі і часник.
  4. Заливаємо м'ясо з маринадом вином та ставимо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.
  5. Смажимо м'ясо на грилі або запікаємо у духовці до готовності.
  6. М'ясо смакуватиме з улюбленими овочами або салатом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська