Ідеальна вечеря: готуємо курку в м'ятно-лимонному маринаді

Вечеря повинна бути не лише легкою, а й смачною та поживною. Куряче філе – це продукт, який одобрить будь-який дієтолог.

Куряче філе – це багате на білки м'ясо, яке містить багато корисних речовин та славиться своєю поживністю. У поєднанні з легким салатом це ідеальний варіант для легкої вечері.

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Для курки варто обирати маринади з лимонним соком. Вони додають смаку м'яса особливої пікантності.

Рецепт курки у м'ятно-лимонному соусі

Час: 1 – 1,5 години

Порцій: 2

Корисно та поживно / Фото Pinterest

Інгредієнти

куряче філе – 1 кілограм;

овочева нарізка або салат – за бажанням на вибір.

Маринад

м'ята – 1 гілочка;

лимонний сік – 4 столові ложки;

біле вино – 100 мілілітрів;

цибуля – 1 штука;

майоран – 1 гілочка;

чебрець – 1 гілочка;

червоний перець – половина столової ложки;

червоний солодкий перець – половина столової ложки;

часник – 3 зубчики.

Приготування

Нарізаємо м'ясо на шматки, які зручно готувати на грилі або запікати у духовці. Нарізаємо дрібно цибулю. М'яту подрібнюємо та заливаємо лимонним соком. Змішуємо м'ясо з цибулею та м'ятою. Додаємо прянощі і часник. Заливаємо м'ясо з маринадом вином та ставимо у холодильник щонайменше на 30 хвилин. Смажимо м'ясо на грилі або запікаємо у духовці до готовності. М'ясо смакуватиме з улюбленими овочами або салатом.

Смачного!