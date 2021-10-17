Ідеальна випічка в дорогу: рецепт яблучних кілець в листковому тісті
17 жовтня 2021 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Якщо ви не знаєте, що приготувати з яблук – скористайтеся ось цим рецептом від блогерки Яни Станішевської. Ароматне та соковите печиво, точніше яблука в тісті швидкі у приготуванні та закохають вас з першого шматочка!
Зазвичай, найпростіші рецепти набувають популярності через простоту у приготуванні та відмінний смак. Так можна сказати і про цей рецепт домашньої випічки з яблуками.
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Це печиво можна легко давати дітям до школи, зручно брати в дорогу чи на роботу, як перекус.
Рецепт яблучних кілець в листковому тісті
- Час: 40 хвилин
- Порції: 10
Яблучні кільця в тісті / Фото Яни Станішевської
– 5 шт. яблук;
– листкове тісто;
– 4 ст. л. цукру;
– 1 ч. л. меленої кориці;
– 1 сире куряче яйце.
Приготування:
- Ретельно помийте яблука. Наріжте їх кільцями (товщиною 0,7 – 1 сантиметр) та виріжте серединку.
- Готове листкове тісто наріжте смужками в 1 сантиметр.
- Загорніть яблучні кільця смужкою тісто по колу.
- Змастіть сформоване печиво яйцем та посипте цукром і корицею.
- Викладіть їх на деко вкрите шаром пергаменту.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука в тісті протягом 20 – 25 хвилин.
- Готові яблука в тісті охолодіть та подавайте до столу. Смачного!