Ідеальна випічка в дорогу: рецепт яблучних кілець в листковому тісті

17 жовтня 2021 , 15:26
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Якщо ви не знаєте, що приготувати з яблук – скористайтеся ось цим рецептом від блогерки Яни Станішевської. Ароматне та соковите печиво, точніше яблука в тісті швидкі у приготуванні та закохають вас з першого шматочка!

Зазвичай, найпростіші рецепти набувають популярності через простоту у приготуванні та відмінний смак. Так можна сказати і про цей рецепт домашньої випічки з яблуками.

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Це печиво можна легко давати дітям до школи, зручно брати в дорогу чи на роботу, як перекус.

Рецепт яблучних кілець в листковому тісті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 10


Яблучні кільця в тісті / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 5 шт. яблук;
 – листкове тісто;
 – 4 ст. л. цукру;
 – 1 ч. л. меленої кориці;
 – 1 сире куряче яйце.

Приготування:

  1. Ретельно помийте яблука. Наріжте їх кільцями (товщиною 0,7 – 1 сантиметр) та виріжте серединку.
  1. Готове листкове тісто наріжте смужками в 1 сантиметр.
  1. Загорніть яблучні кільця смужкою тісто по колу.
  1. Змастіть сформоване печиво яйцем та посипте цукром і корицею.
  1. Викладіть їх на деко вкрите шаром пергаменту.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука в тісті протягом 20 – 25 хвилин.
  1. Готові яблука в тісті охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак