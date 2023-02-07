Вищий пілотаж: як легко довести картопляне пюре до ресторанного рівня

Картопляне пюре – один з найбільш популярних гарнірів на наших столах. Хороший та ідеальний результат відділяють лише кілька нюансів, про які мусить знати кожна господиня.

Приготування картопляного пюре – одна з найлегших кулінарних маніпуляцій. Почистити картоплю, нарізати, зварити, зробити пюре – виглядає легко, чи не так?

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Але у всіх стравах гарний результат від найкращого відділяють важливі нюанси. Вони стосуються простих речей, але дотримання цих правил якісно змінить вашу страву.

Поради від "Картопляної Королеви"

Поппі О'Тул у Британії називають "Картопляною Королевою", адже її страви з цього продукту завжди просто неймовірні. Вона розповіла, що попри різноманітність рецептів приготування пюре є базові правила, які точно гарантують ідеальний результат.

Пюре буде кремовим / Фото Pixabay

Жінка ділиться: коли ми нарізаємо картоплю, обов'язково треба переконатися, що шматочки більш-менш однакові. Таким чином картопля звариться рівномірно, і робити пюре буде дуже легко.

Також вона нагадує – картоплю потрібно класти у холодну підсолену воду, а тоді вже доводити до кипіння. Причина та сама – овоч має приготуватися рівномірно.

Після варіння картоплю обов'язково потрібно висушити, переклавши у друшляк над каструлею та накривши рушником. Цей трюк рідко використовується, а дарма, адже пюре вийде більш пухким.

Ще один секрет стосується вершків та молока: їх варто нагрівати перед додаванням у пюре. У такий спосіб інгредієнти краще поєднаються, а пюре стане кремовим.