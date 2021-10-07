Ідеальний борщ: що не можна додавати у страву та інші типові помилки у приготуванні

Борщ – одна з основ українською національної кухні та культурної самобутності. У залежності від регіонів та навіть родинних рецептів існує чимало варіацій цієї страви. Проте є ряд продуктів, які точно не варто додавати у борщ.

Основа борщу – наваристий м’ясний бульйон. Чимало господинь хочуть надати страві пікантності та нових смаків і експериментують із приправами. Завдяки особливим добавкам можна отримати насичений запах і більш яскравий смак. Проте є цілий перелік інгредієнтів, які у жодному випадку не мають потрапити у борщ.

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Щоб у борщу не з’явився занадто кислий чи гострий смак, не слід додавати у нього гвоздику, корицю або інші подібні прянощі.

Корисні лайфхаки / Фото Автентична Україна

Також ворогами дивовижного смаку борщу стануть приправи азіатської кухні, особливо корейської. Недосвідчені господині можуть використовувати для борщу хмелі-сунелі. Ця спеція підходить до різних страв, але тільки не до борщу.

Борщ – частина української культури / Фото Автентична Україна

Не слід додавати у відому українську страву свіжий або сухий імбир. Якщо є бажання, то його краще подати його на окремій тарілці.

Також слід бути обережним із зеленню – для кожного м'ясного бульйону слід обрати особливу. До борщу зі свининою або куркою більше підійде кріп, а петрушка ідеально підкреслить смак борщу з яловичиною.

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Секрети смачної страви / Фото Автентична Україна

Чимало господинь використовують для підкислення борщу оцет. Він виконує дві функції: підкислює і надає страві насиченого червоного кольору. Але дієтологи застерігають, що оцет – не надто корисна добавка в борщ. Його варто замінити лимонним соком, помідорами, доданими в засмажку чи навіть кислою капустою або ложкою розсолу з неї.