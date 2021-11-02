Ідеальний та поживний сніданок: омлет зі збитих білків та трав

Сніданок – один із найважливіших прийомів їжі, який у ніякому випадку не можна пропускати. У кожному домі мають бути під рукою рецепти поживних, корисних, а головне швидких сніданків. Омлет із білків – це ніжна та апетитна страва, яка точно завоює вашу симпатію.

Омлет на збитих білках є чимось середнім між звичним омлетом та суфле. Завдяки тому, що білки збиваються окремо, і лише потім акуратно з’єднуються із жовтками, омлет виходить пишним та високим.

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Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі дорогих інгредієнтів. Омлет, запечений у духовці, якраз така страва, яка допоможе тримати тіло у тонусі, а шлунок ситим.

Рецепт омлету на збитих білках

Для цього рецепту слід обирати таку сковорідку, яку можна безпечно помістити у духовку. Для духовки краще вибрати пательню з кам'яним, титановим або керамічним покриттям.

Час: 25 хвилин

Порцій: 2

Апетитний сніданок / Фото good food

Інгредієнти:

4 великих курячих яйця;

0,5 чайної ложки порошку до печива;

морська сіль і чорний перець до смаку;

60 мілілітрів води;

2 столові ложки тертого пармезану;

1 столова ложка подрібненого кропу;

1 столова ложка зеленої цибулі;

1 столова ложка петрушки;

2 столові ложки вершкового масла.

Приготування:

Нагрійте духовку до 180 градусів. У великій та сухій мисці змішайте яєчні білки, порошок до печива та воду. Міксером на високій швидкості ретельно збийте суміш. Білки мають тримати бездоганну форму. В іншій мисці збийте жовтки, сіль та перець. Маса повинна бути густою і мати білий колір. Додайте сюди порізану зелень. Розтопіть на розігрітій пательні масло. Поки воно топиться за допомогою силіконової лопатки з’єднайте жовтки із білками та акуратно вимішайте масу. На розтоплене вершкове масло виляйте яєчну суміш й акуратно розгладьте поверхню антипригарною лопаткою. Зменшіть вогонь до середнього й готуйте омлет близько 5 хвилин. Готовий омлет повинен бути пухким і мати золотавий колір із нижнього боку. Поставте пательню у духовку і випікайте омлет ще близько 7 хвилин.

Для того, щоб перевірити консистенцію збитих білків, вийміть віничок із миски і поставте його вертикально. Менш ретельно збиті білки спадуть на один бік, старанніше збиті білки триматимуть форму.

Збиті білки не повинні бути сухими або зернистими й не сповзати, коли ви нахиляєте миску.