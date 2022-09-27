Ідеальний соус до риби: готуємо домашній песто

Не знаєте з чим подати рибу? У нас є чудовий рецепт соусу песто, який пасує не тільки до овочів, а й до будь-якої риби.

Риба з домашнім соусом песто – відмінне поєднання, яке закохає в себе з першої ложки. Якщо у вас не має можливості придбати готовий соус в магазині, або склад наявного вас не влаштовує – вихід є! Ми навчимо вас готувати його вдома без зайвих зусиль.

Читайте також Важливий вибір для малюка: з якого м'яса краще починати перший прикорм

Таку страву можна готувати як до святкового столу, так і до буденного. Щодо виду риби – обирайте будь-який. З соусом песто однаково смакуватиме як червона риба, так і біла.

Рецепт домашнього соусу песто

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 50 грамів свіжого базиліку– 50 грамів пармезану– 50 грамів волоських горіхів– 2 зубчики часнику– 100 мл оливкової олії– 1 – 2 столові ложки лимонного соку– 2 рибних стейки по 150 – 200 грамів– 30 грамів вершкового масла– сіль– чорний мелений перець– олія.

Приготування:

Для соусу песто візьміть базилік, натертий пармезан, горіхи, часник і олію, перекладіть в чашу блендера і подрібніть. Після, додайте лимонний сік, сіль і перемішайте.️

Стейки очистіть, вийміть кісточки, присмачте спеціями з двох сторін. Сковороду розігрійте з олією на середньому вогні. Викладіть на розігріту сковорідку рибу і підсмажте з двох сторін до золотистості. Трохи зменште вогонь, додайте вершкове масло, накрийте кришкою і смажте ще кілька хвилин.️

Готові стейки подавайте з соусом песто. На гарнір подайте будь-які овочі гриль, запечену картоплю або свіжі овочі.

Смачного!