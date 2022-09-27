Ідеальний соус до риби: готуємо домашній песто
27 вересня 2022 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Не знаєте з чим подати рибу? У нас є чудовий рецепт соусу песто, який пасує не тільки до овочів, а й до будь-якої риби.
Риба з домашнім соусом песто – відмінне поєднання, яке закохає в себе з першої ложки. Якщо у вас не має можливості придбати готовий соус в магазині, або склад наявного вас не влаштовує – вихід є! Ми навчимо вас готувати його вдома без зайвих зусиль.
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Таку страву можна готувати як до святкового столу, так і до буденного. Щодо виду риби – обирайте будь-який. З соусом песто однаково смакуватиме як червона риба, так і біла.
Рецепт домашнього соусу песто
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 50 грамів свіжого базиліку
– 50 грамів пармезану
– 50 грамів волоських горіхів
– 2 зубчики часнику
– 100 мл оливкової олії
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку
– 2 рибних стейки по 150 – 200 грамів
– 30 грамів вершкового масла
– сіль
– чорний мелений перець
– олія.
Приготування:
- Для соусу песто візьміть базилік, натертий пармезан, горіхи, часник і олію, перекладіть в чашу блендера і подрібніть. Після, додайте лимонний сік, сіль і перемішайте.️
- Стейки очистіть, вийміть кісточки, присмачте спеціями з двох сторін. Сковороду розігрійте з олією на середньому вогні. Викладіть на розігріту сковорідку рибу і підсмажте з двох сторін до золотистості. Трохи зменште вогонь, додайте вершкове масло, накрийте кришкою і смажте ще кілька хвилин.️
- Готові стейки подавайте з соусом песто. На гарнір подайте будь-які овочі гриль, запечену картоплю або свіжі овочі.
Смачного!