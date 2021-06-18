День пікніка: 6 правил вибору м'яса для ідеального стейка на грилі від су-шефа "Пекельної Кухні"

18 червня у світі відзначають День пікніка. Су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, Микита Єфанов поділився з читачами корисними порадами щодо приготування та вибору стейку.

Якщо вам теж складно уявити відпочинок на природі з друзями чи ріднею без м'яса на грилі – Микита Єфанов підготував для вас кілька цінних порад, що допоможуть не тільки обрати правильний шматок, а й розбиратися в стейках.

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Як обрати ідеальний шматок для стейку

Су-шеф "Пекельної кухні" Микита Єфанов розповів, з якої частини найкраще готувати класичний стейк.

Класичний стейк готується з яловичини. Оскільки частини туші відрізняються за будовою волокон, жирністю та іншими параметрами, різні відрізи будуть давати зовсім різні смакові результати. Всього налічується близько 100 різних видів. Але найпопулярніших кілька, – розповів Микита Єфанов.

Популярні види стейків

Рібай – це улюблений вид стейка всіх м'ясників з підлопаткового відрізу. З множинними тонкими мармуровими прошарками з жиру, які надають шматку соковитість. Це й не найніжніший стейк, але з дуже характерним смаком.



Рібай / Фото Ашурбелі блог

Ті-бон – шматок зі спинно-поперекового відрізу, з кісточкою, що нагадує за формою букву Т.



Стейк Ті-бон / Фото Мужик і м'ясо

Філе-міньйон – найніжніша частина центральної частини філе вирізки. Вона без кісток та не готується "з кров'ю".



Філе-міньйон / Фото Їжа

Філе-міньйон подається у вигляді "пенька" висотою п'ять сантиметрів.

Микита Єфанов зазначив, що не варто очікувати від нього насиченого смаку, та все через малу кількість жиру в стейку. Проте все можна виправити, якщо посмажити стейк обернувши його скибкою жирного бекону.

Клаб-стейк – відріз із невеликою реберною кісткою, вирізається зі спинної частини туші.



Стейк Клаб / Фото стейкхауз

Портерхаус – хтось вважає цей соковитий відріз "королем стейків", оскільки, по суті, це два види стейка в одному шматку. З одного боку це відріз із тонкого краю з Т-подібною кісткою, а з іншого – доволі велика частина ніжної вирізки.



Стейк Портерхауз / Фото М'ясоторія

Стриплоїн – філейний стейк із "найбільш яловичим" смаком, роблять його з відрізу тонкого краю поперекової частини туші.



Стейк Стриплоїн / Фото Шеф Мандала

Як вибирати м'ясо для стейка

Ми впевнені, що ви тепер сміло можете заявити, що розбираєтесь у видах стейків. Наступний крок – обрати і купити якісне м'ясо для приготування. Микита Єфанов виділив кілька головних правил, які ми зараз розглянемо:

Правило №1 – намагайтеся купувати відрізи на ринку

Су-шеф стверджує, що найчастіше якість м'яса на ринку значно вища за магазинну, особливо, коли йдеться про дорогу яловичину. Плюс, завжди є можливість торкнутися й понюхати незапакований шматок, який у жодному разі не повинен пахнути неприємно.

Суперлайфхак: подружіться із м'ясником і претендуйте на відрізи "з рекомендацією", – порадив Микита Єфанов.

Правило №2 – не купуйте заморожене м'ясо

Замороження хоч і дозволяє продовжити термін життя продукту, але вкрай негативно відбивається на властивостях шматка. Застигла волога, перетворюючись на кристали, розсовує і розрізає волокна – в результаті виходить дуже в’ялий або, навпаки, жорсткий стейк.

Правило №3 – дивіться уважно на зовнішній вигляд

Вивчіть зовнішній вигляд шматка. Колір м'яса – один з головних критеріїв свіжості.

Якісна яловичина має бути рівного червоного кольору, з білим жиром, рівномірно розосередженому по поверхні, – радить су-шеф "Пекельної кухні".

Блідо-рожева або ніжно-червона скоринка підсохлого м'яса – нормальне явище. А ось сторонніх плям, патьоків і слизу бути не повинно.

Натисніть на м'ясо пальцем: хороше і свіже має щільну, пружну консистенцію, а вм'ятина від пальця швидко розгладжується.

Правило №4 – не ведіться на "парне м'ясо"

М'ясо вважається свіжиною протягом двох-трьох годин після забою тварини. Після цього починається процес застигання, і м'ясу вже потрібен час, щоб "визріти" і набути потрібної текстури та смаку.

Деякі відруби визрівають до двох місяців. У звичайному холодильнику такий процес неможливий, потрібен спеціальний – з вентиляцією і підтримкою вологи.

Правило №5 – підготовка до смаження

Після того, як дістали стейк з холодильника, дайте йому полежати й нагрітися до кімнатної температури. В іншому випадку різкий перепад температур згубно відіб'ється на м'ясі, і воно вийде гумовим і сухим.

Ніколи не соліть стейк безпосередньо перед смаженням – сіль витягне всю вологу. Краще соліть і перчіть, щойно знімете м'ясо з вогню.

Правило №6 – ніколи не їжте стейк просмажування Well Done

– Це неповага до продукту, – додав Микита Єфанов.

Дотримуйтеся простих правил від су-шефа "Пекельної кухні" Микити Єфанова та готуйте найсмачніші стейки власноруч. Смачного!