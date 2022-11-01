Дари осені: рецепт гарбузово-шоколадного крему
1 листопада 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
На осінньому столі безсумною зіркою є ароматний гарбуз. Він може стати основою не тільки для звичного супу чи каші, а й для незвичного десерту.
Десерт з запеченого гарбуза – це неймовірний осінній смаколик. Для приготування десерту вам знадобиться лише шматочок гарбуза, трохи арахісового масла та какао.
Читайте Цікаве поєднання: котлети із яловичини та курятини
Рецепт гарбузово-шоколадного крему
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Неймовірний десерт / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 900 грамів гарбуза (вага разом із шкіркою);
- 2 столові ложки арахісового масла;
- 3 столові ложки цукру;
- 60 мілілітрів кокосового, соєвого або мигдального молока;
- 4 чайні ложки какао;
- 50 грамів чорниці або іншої ягоди;
- 1 стакан подрібнених волоських горіхів;
- 4 кульки морозива.
Приготування:
- Гарбуз очистіть, наріжте невеликими шматочками, викладіть на деко. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте до готовності, приблизно 40 хвилин та відставте до охолодження.
- Перекладіть в миску, додайте арахісове масло, цукор і молоко. Буває, що гарбуз сухіший і потрібен трохи більше рідини, щоб його добре подрібнити.
- Змішайте блендером все до однорідності. Половину крему покладіть в іншу миску, а до решти додайте какао. Знову перемішайте.
- У порційні миски викладіть гарбуз і гарбузово-шоколадний крем. Прикрасьте ягодами і горіхами. Зверху покладіть кульку морозива.