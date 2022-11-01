Дари осені: рецепт гарбузово-шоколадного крему

1 листопада 2022 , 18:02
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Джерело:

prakty kulinarni

На осінньому столі безсумною зіркою є ароматний гарбуз. Він може стати основою не тільки для звичного супу чи каші, а й для незвичного десерту.

Десерт з запеченого гарбуза – це неймовірний осінній смаколик. Для приготування десерту вам знадобиться лише шматочок гарбуза, трохи арахісового масла та какао.

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Рецепт гарбузово-шоколадного крему

Час: 50 хвилин
Порцій: 4

Неймовірний десерт / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 900 грамів гарбуза (вага разом із шкіркою);
  • 2 столові ложки арахісового масла;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 60 мілілітрів кокосового, соєвого або мигдального молока;
  • 4 чайні ложки какао;
  • 50 грамів чорниці або іншої ягоди;
  • 1 стакан подрібнених волоських горіхів;
  • 4 кульки морозива.

Приготування:

  1. Гарбуз очистіть, наріжте невеликими шматочками, викладіть на деко. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте до готовності, приблизно 40 хвилин та відставте до охолодження.
  2. Перекладіть в миску, додайте арахісове масло, цукор і молоко. Буває, що гарбуз сухіший і потрібен трохи більше рідини, щоб його добре подрібнити.
  3. Змішайте блендером все до однорідності. Половину крему покладіть в іншу миску, а до решти додайте какао. Знову перемішайте.
  4. У порційні миски викладіть гарбуз і гарбузово-шоколадний крем. Прикрасьте ягодами і горіхами. Зверху покладіть кульку морозива.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська