Ідеї для вишуканих сніданків: солодкі варіанти на будь-який смак

Одвічне питання над яким "ламає" голову кожна господиня: "Що приготувати завтра на сніданок?". Ми вирішили допомогти вам з вибором, та підготували підбірку цікавих ідей до солодкого сніданку.

Сніданок – важливий прийом їжі для кожного. Ми полюбляємо солодкі сніданки з домашнього йогурту, сезонних ягід чи фруктів та ґраноли. Але солоні – теж смачні та поживні.

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Зазвичай, вранці можна поласувати чимось солоденьким (стверджують дієтологи) і ми вирішили підібрати для вас кілька цікавих варіантів до сніданку. Хоч і не всі вони низькокалорійні та суперкорисні, але ж один раз можна!

Бельгійські вафлі



Фото Станішевської

Бельгійські вафлі можна перемащувати шоколадною або арахісовою пастою, подавати з ягодами чи фруктами, домашніми вареннями чи джемами – смак страви не зіпсується із жодним з цих додатків.

Сирники



Фото Станішевської

Сирники, мабуть, полюбляють всі. Ніжний сир, хрумка скоринка та безліч додатків на вибір: від родзинок до шоколадної крихти.

Подавайте страву зі сметаною, йогуртом, варенням або згущеним молоком.

Вареники з вишнями



Фото Станішевської

Вареники з вишнями стану чудовим сніданком для всієї родини. Найсмачніші вони з вишнями або чорницями. До речі, ви можете використовувати заморожені ягоди для цієї страви.

Боул



Фото Станішевської

Боули набули популярності в Україні останніми роками. Боул – це кругла, глибока тарілка, а інгредієнтами страви можуть бути всі ваші улюблені продукти: грецький йогурт, насіння чіа, ґранола та багато свіжих фруктів і ягід.

Млинці з начинкою



Фото Станішевської

Щоб приготувати сніданок з млинцями вам потрібно мінімум часу, адже основу та начинку можна приготувати ввечері, а вранці тільки загорнути і підсмажити. Обирайте до сніданку сирні млинці, з шоколадом або арахісовою пастою.

Пончики



Фото Станішевської

Пухкі, хрумкі та покриті рясним шаром цукрової пудри – улюбленці мільйонів – пончики. До речі, у нас є рецепт неймовірно смачних пончиків на сирному тісті. Спробуйте приготувати їх до сніданку та насолоджуйтеся з філіжанкою ароматної кави чи чаю.

Вівсяна каша



Фото Станішевської

Найтрадиційніший сніданок українців – вівсяна каша з ягодами. До неї пасують нарізані банани, свіжа лохина, малина чи яблука. В зимовий сезон можна подати вівсянку з грушею чи хурмою.

Обирайте свій улюблений солодкий сніданок та насолоджуйтеся чудовим початком дня разом зі Смачно 24!