Ідеї на Новий рік: особливий рецепт апетитної курки, який сподобається усім
Джерело:24 канал
Смачна і рум’яна різдвяна курка з яблуками, запечена в духовці, чудово підійде до святкового столу. Ароматне і дуже соковите м’ясо, яблука з розмарином і смажений часник – чудовий вибір для яскравого святкування.
Курка – традиційна різдвяна страва для багатьох країн, зокрема її полюбляють і в Україні. Вона легко та швидко готується, а також не вимагає великих затрат.
Актуально Яким має бути раціон узимку: корисні поради для вашого здоров'я та фігури
Просто запекти курку в духовці для вас не складе труднощів, кожен може впоратсия з цим на "відмінно". Потрібно лише замаринувати курку, помістити в неї яблука та поставити у духовку.
Рецепт курки з яблуками
Час: 3 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 тушка курки;
- 4 яблука;
- 2 головки часнику;
- 2 гілочки розмарину;
- 2 столові ложки олії;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- 2 чайні ложки соєвого соусу;
- 1 столова ложка улюбленої приправи для курки;
- 1 чайна ложка сушеного гранульованого часнику;
- 1 чайна ложка меду;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 щіпки справжнього меленого перцю.
Приготування:
- Почніть з приготування маринаду. Налийте в невелику миску олію і соєвий соус, додайте сушений гранульований часник, мед і улюблену приправу для курки, половину чайної ложки солі і меленого перцю. Все ретельно перемішайте.
- Розм’якшене вершкове масло змішайте з рештою солі.
- Помиті яблука нарізати часточками або великими кубиками.
- Ретельно вимийте і обсушіть курку.
- Приготованим маринадом змастіть курку всередині і зовні.
- Підкладіть руку під шкіру курки з боку грудки, робити це потрібно акуратно.
- Натріть грудку м’яким вершковим маслом, змішаним з сіллю, з обох сторін.
- Курка повинна простояти у маринаді мінімум годину, а краще – всю ніч.
- Поставте курку на деко. Ніжки найкраще зв’язати між собою, а крильця варто прикріпити до курки зубочистками, щоб вони не злетіли після запікання.
- Нафаршируйте курку частиною яблук та гілочкою розмарину .
- Також покладіть на деко половинки часникових головок.
- Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 1,5 години.
Як вибрати хорошу курку?
Запах. Курка повинна мати нейтральний, свіжий аромат.
Вміст води. Уникайте м'яса, з якого капає вода.
Колір. М'ясо має мати світло-рожевий колір.
Тільки використовуючи добірне м’ясо, можна приготувати святкову та смачну страву.