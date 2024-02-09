Ваше життя стане в 100 разів простішим: геніальні ідеї заготовок від Ектора Хіменеса-Браво
9 лютого 2024, 15:50Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Щоб ваші улюблені страви готувалися швидше, треба зробити заготовки. Цією хитрістю часто користуються найвідоміші ресторани.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїми варіантами заготовок. Скористайтеся цією підбіркою – ваше життя стане значно простішим.
Варто спробувати Та сама котлета по-київськи: елементарний рецепт легендарної української страви
Суп з фрикадельками
- Фарш посоліть та поперчіть. Сформуйте фрикадельки.
- Картоплю почистьте й наріжте кубиком.
- Гриби почистьте та наріжте тонкими слайсами.
- Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте дрібним кубиком.
- Все складіть в пакет слайдер і відправте в морозильну камеру
Котлета по-київськи
- Курячу грудку відбийте крізь харчову плівку.
- Кріп наріжте дрібно, змішайте з вершковим маслом, викладіть на грудку та загорніть.
- Яйця збийте з сіллю та перцем.
- Котлету обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а далі – в панірування.
- Загорніть в харчову плівку, покладіть в пакет слайдер та відправте в морозилку.
Томатний соус
- Часник та цибулю дрібно поріжте.
- Томати наріжте дрібним кубиком.
- На розігрітій олії обсмажте часник та цибулю протягом кількох хвилин.
- Додайте томати, спеції, зелень та томат й смажте ще кілька хвилин. Охолодіть.
- Залийте соус в пакет слайдер та відправте в морозилку.