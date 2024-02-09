Ваше життя стане в 100 разів простішим: геніальні ідеї заготовок від Ектора Хіменеса-Браво

9 лютого 2024, 15:50
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Джерело:

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Щоб ваші улюблені страви готувалися швидше, треба зробити заготовки. Цією хитрістю часто користуються найвідоміші ресторани.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїми варіантами заготовок. Скористайтеся цією підбіркою – ваше життя стане значно простішим.

Варто спробувати Та сама котлета по-київськи: елементарний рецепт легендарної української страви

 Суп з фрикадельками

  1. Фарш посоліть та поперчіть. Сформуйте фрикадельки.
  2. Картоплю почистьте й наріжте кубиком.
  3. Гриби почистьте та наріжте тонкими слайсами.
  4. Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте дрібним кубиком.
  5. Все складіть в пакет слайдер і відправте в морозильну камеру

Котлета по-київськи 

  1. Курячу грудку відбийте крізь харчову плівку.
  2. Кріп наріжте дрібно, змішайте з вершковим маслом, викладіть на грудку та загорніть.
  3. Яйця збийте з сіллю та перцем.
  4. Котлету обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а далі – в панірування.
  5. Загорніть в харчову плівку, покладіть в пакет слайдер та відправте в морозилку.

Томатний соус

  1. Часник та цибулю дрібно поріжте.
  2. Томати наріжте дрібним кубиком.
  3. На розігрітій олії обсмажте часник та цибулю протягом кількох хвилин.
  4. Додайте томати, спеції, зелень та томат й смажте ще кілька хвилин. Охолодіть.
  5. Залийте соус в пакет слайдер та відправте в морозилку.
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Автор: Ольга Котів