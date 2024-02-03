Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. З ним приготувати вишукану страву буде дуже просто.
Варто спробувати Смачні млинці на воді: ви здивуєтеся, наскільки їх просто готувати
Курочка Le Cordon Blue
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розріжте куряче філе навпіл та відбийте через плівку.
- Посоліть та поперчіть філе. Викладіть на нього шинку та сир. Загорніть та заколіть шпажками.
- Кукурудзяні пластівці перебийте в блендері.
- Занурте курочку в борошно, а потім у збите яйце. Повторіть так двічі. Наприкінці занурте рулети в пластівці.
- Смажте на пательні до золотавого кольору з усіх боків. Потім поставте Кордон блю в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.