Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. З ним приготувати вишукану страву буде дуже просто.

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Курочка Le Cordon Blue

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розріжте куряче філе навпіл та відбийте через плівку.
  2. Посоліть та поперчіть філе. Викладіть на нього шинку та сир. Загорніть та заколіть шпажками.
  3. Кукурудзяні пластівці перебийте в блендері.
  4. Занурте курочку в борошно, а потім у збите яйце. Повторіть так двічі. Наприкінці занурте рулети в пластівці.
  5. Смажте на пательні до золотавого кольору з усіх боків. Потім поставте Кордон блю в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.