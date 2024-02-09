Вершкове масло з кропом завершують картину. Щоб насолодитися цією чудовою стравою, скористайтеся цим простим рецептом.

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Котлета по-київськи

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Масло, подрібнений кріп, часник та сіль перемішайте. Загорніть в харчову плівку ковбаскою і на 15 хвилин відправте у холодильник.
  2. Куряче філе розріжте повздовж на дві частини. Відбийте молотком під плівкою, кожну частину посоліть та поперчіть.
  3. Покладіть відбите філе на плівку, на філе викладіть шматочок масла з кропом, загорніть рулетик, закріпіть плівкою та покладіть в морозилку на 20 хвилин.
  4. Охолоджену котлету обваляйте в борошні, потім – в яйці та в сухариках.
  5. Котлету опустіть у гарячий фритюр, обсмажте до золотої скоринки та перекладіть на деко. Накрийте фольгою та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.