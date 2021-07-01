День імбирного печива: рецепт ароматної випічки від пекельного шефа Алекса Якутова

З нагоди Дня імбирного печива, яке відзначають 1 липня, шеф-кухар та суддя кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, Алекс Якутов поділився з читачами своїм рецептом ароматного смаколика.

Імбирне печиво – ароматна та пряна випічка з додаванням імбиру, кориці, гвоздики та перцю. Саме ці прянощі додають солодкій випічці неймовірного аромату та смаку.

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Приготувати домашні ласощі доволі легко, а декорувати імбирне печиво можна айсингом, цукровою пудрою або шоколадом.

Рецепт імбирного печива

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 480 ккал

У великій мисці з'єднайте мигдальне та пшеничне борошно. Додайте до борошна цукрову пудру, сіль, гвоздику, імбир, корицю та цедру лимона.





Прянощі для печива / Фото Новий канал

Заздалегідь вийміть масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Додайте масло до борошна та замісіть тісто. Сформуйте з тіста кулю та загорніть у шар харчової плівки. Відправте готове тісто в холодильник на кілька годин. Охолоджене тісто розкачайте в пласт товщиною близько 1 сантиметра. За допомогою склянки або спеціальної форми виріжте з тіста кругле печиво. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте печиво протягом 10 – 12 хвилин. Випечене печиво охолодіть. Змастіть його джемом та з'єднайте попарно.





Імбирне печиво з цукровою пудрою / Фото Новий канал

Розтопіть шоколад на паровій бані. Горіхи порубайте ножем в крихту. Змастіть печиво шоколадом та посипте горіховою крихтою. Подавайте печиво до столу. Смачного!

– 280 г пшеничного борошна;– 130 г мигдального борошна;– 150 г цукрової пудри;– цедра половини лимона;– 1/3 ч. л меленої гвоздики;– 1/3 ч. л меленої кориці;– ½ ч. л меленого імбиру;– 240 г вершкового масла;– дрібка солі.– 120 г чорного шоколаду;– 75 г ягідного або фруктового джему;– 50 г смажених горіхів на ваш смак.

Алекс Якутов – відомий шеф-кухар, ресторатор та володар престижної кулінарної премії "Пальмова гілка". Алекс Якутов навчався в кулінарних школах Європи, стажувався в метрів кулінарії Італії, Іспанії, США. Після навчання шеф-кухар став бренд-шефом та партнером у ресторані "Гра з Вогнем", а згодом відкрив свій ресторан "Публіцист".

Саме цей впевнений в собі шеф-кухар стане головним суддею та ведучим кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі.