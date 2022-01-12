Індійська страва до Дня курячого карі: зігріваємося правильно

До Дня курячого карі ми підготували для вас справжній рецепт пасти карі, адже без неї ви не приготуєте цієї страви. Також, ми навчимо вас готувати популярну індійську страву – соковиту курочку карі, яка точно зігріє вас у холодну пору.

Щоб приготувати справжню пасту карі вам потрібно багато різноманітних сухих спецій. Якщо у вас виникають труднощі із приготуванням – придбайте її в магазині. Паста буде зберігатися в холодильнику кілька тижнів.

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Для приготування домашньої пасти карі можна використовувати кухонний комбайн, але смак буде набагато кращий, якщо використовувати ступку і товкачик. Використовуйте від 3 до 4 столових ложок пасти карі пананг у вашому карі, залежно від того, наскільки гострими ви любите страви.

Як приготувати пасту карі папанг

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6 – 8



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– 200 грамів ріпчастої цибулі;– 20 грамів часнику;– 20 грамів кореня імбиру;– 200 грамів помідорів;– 4 – 6 стручків перцю чилі;– карі;– куркума;– 1 чайна ложка солі;– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;– 2 столові ложки лемонграсу (дрібно нарізаного);– 4 штуки гвоздики;– 2 штуки кардамону;– 1 чайна ложка пасти креветок;– ½ чайної ложки зіри або кмину;– 1 столова ложка коріандру.

Приготування:

Ретельно почистьте овочі, зніміть шкірку з помідорів.

Всі спеції обирайте образу мелені, подрібніть блендером або зробіть це самі в ступі.

З'єднайте всі інгредієнти у чаші блендера та перебийте в однорідну пасту.

Рецепт індійського курячого карі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



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– 1 кілограм курячого філе;– рис басматі;– 400 мілілітрів косового молока;– 1 середня ріпчаста цибулина;– 2 – 3 зубчики часнику;– 20 грамів кореня імбиру;– 1 середній помідор;– гострий перець чилі або халапеньйо;– 100 грамів пасти карі;– свіжа кінза;– оливкова олія;– сік лимона;– сіль;– цукор.

Приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності.

Ретельно помийте овочі водою, за необхідності зніміть шкірку.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник та помідори.

Додайте до овочевої засмажки пасту карі і перемішайте.

Влийте до ароматної маси кокосове молоко та тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.

Куряче м'ясо наріжте довільними кубиками та відправте обсмажуватися до овочів. Присмачте все сіллю, цукром, імбирем та соком лимона.

Подавайте курку карі з відвареним рисом та дрібно нарізаною зеленню кінзи.

Смачного!

Перевірте себе! А ви вмієте їсти паличками?