Індійська страва до Дня курячого карі: зігріваємося правильно
Джерело:24 канал
До Дня курячого карі ми підготували для вас справжній рецепт пасти карі, адже без неї ви не приготуєте цієї страви. Також, ми навчимо вас готувати популярну індійську страву – соковиту курочку карі, яка точно зігріє вас у холодну пору.
Щоб приготувати справжню пасту карі вам потрібно багато різноманітних сухих спецій. Якщо у вас виникають труднощі із приготуванням – придбайте її в магазині. Паста буде зберігатися в холодильнику кілька тижнів.
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Для приготування домашньої пасти карі можна використовувати кухонний комбайн, але смак буде набагато кращий, якщо використовувати ступку і товкачик. Використовуйте від 3 до 4 столових ложок пасти карі пананг у вашому карі, залежно від того, наскільки гострими ви любите страви.
Як приготувати пасту карі папанг
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
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– 200 грамів ріпчастої цибулі;
– 20 грамів часнику;
– 20 грамів кореня імбиру;
– 200 грамів помідорів;
– 4 – 6 стручків перцю чилі;
– карі;
– куркума;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 столові ложки лемонграсу (дрібно нарізаного);
– 4 штуки гвоздики;
– 2 штуки кардамону;
– 1 чайна ложка пасти креветок;
– ½ чайної ложки зіри або кмину;
– 1 столова ложка коріандру.
Приготування:
- Ретельно почистьте овочі, зніміть шкірку з помідорів.
- Всі спеції обирайте образу мелені, подрібніть блендером або зробіть це самі в ступі.
- З'єднайте всі інгредієнти у чаші блендера та перебийте в однорідну пасту.
Рецепт індійського курячого карі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
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– 1 кілограм курячого філе;
– рис басматі;
– 400 мілілітрів косового молока;
– 1 середня ріпчаста цибулина;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 20 грамів кореня імбиру;
– 1 середній помідор;
– гострий перець чилі або халапеньйо;
– 100 грамів пасти карі;
– свіжа кінза;
– оливкова олія;
– сік лимона;
– сіль;
– цукор.
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді до готовності.
- Ретельно помийте овочі водою, за необхідності зніміть шкірку.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник та помідори.
- Додайте до овочевої засмажки пасту карі і перемішайте.
- Влийте до ароматної маси кокосове молоко та тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.
- Куряче м'ясо наріжте довільними кубиками та відправте обсмажуватися до овочів. Присмачте все сіллю, цукром, імбирем та соком лимона.
- Подавайте курку карі з відвареним рисом та дрібно нарізаною зеленню кінзи.
Смачного!
Перевірте себе! А ви вмієте їсти паличками?