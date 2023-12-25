Це стане фатальною помилкою: що не можна додавати у бульйон

Бульйон – це страва, яка не лише гарно смакує, а й здатна надати організму сили під час застуди. Варити його не надто складно, але є помилки, яких варто уникати, щоб не зіпсувати результат.

Смачний домашній бульйон – це ідеальний спосіб зігрітися у прохолодні та дощові дні. Втім, до вибору інгредієнтів для страви потрібно підходити дуже ретельно, адже необачність на цьому етапі може погіршити кінцевий результат.

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Готові заморожені овочеві суміші – не для бульйону

У будь-якому рецепті бульйону ми побачимо перелік овочів. Інколи через брак часу нам може закортіти схитрувати та додати готову суміш овочів, придбану у магазині. Це далеко не найкращий вибір, тому досвідчені кулінари наполегливо рекомендують не йти на такий крок.

Ви можете обрати для страви ідеальне м'ясо, але без хороших овочів смак бульйону буде далеким від ідеального. Овочі на вагу значно дешевші за готові суміші. Окрім того, немає жодних гарантій, що в овочевій суміші опинилися лише відбірні продукти, а от власний вибір дозволить вам не лише зекономити гроші, а й тримати під контролем якість страви.

Міксувати м'ясо потрібно правильно

Поєднати у бульйоні різні види м'яса – вдала ідея, але лише якщо робити це правильно. Птиця найкраще поєднується з яловичиною, також чудовий смак гарантує поєднання частин курочки та індички.

Що стосується свинини, то кулінари рекомендують знайти їй інший спосіб застосування, адже для бульйону це далеко не найкращий вибір.

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