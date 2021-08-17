Історичний рецепт: курка, яку подавали на коронації Єлизавети II

17 серпня 2021 , 14:20
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Джерело:

24 канал

На трон Сполученого Королівства Єлизавета II зійшла 2 червня 1953 року. Це була велична й надзвичайно яскрава подія. Церемонію продумали до найдрібніших деталяей. А страви зі святкового бенкету стали відомі на весь світ.

Особливу страву з курятини створили засновниці знаменитої кулінарної школи Le Cordon Bleu Розмарі Г’юм та Констанс Спрай. Уперше її подали на банкеті з нагоди коронації Єлизавети II. Але рецепт оприлюднили напередодні, щоб кожен міг приготувати курочку по-королівськи в себе вдома й відчути свою причетність до знакової події.

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Ця страва просто готується й цілком відповідає духу післявоєнної Англії. Нею легко можна було нагодувати тисячі гостей, запрошених на коронацію Єлизавети II.

Меню знаменного прийому / Фото British Heritage Travel

Страва отримала назву коронаційна курка і стала надзвичайно популярною начинкою для сендвічів і інгредієнтом для салатів.

Рецепт коронаційної курятини

Згідно з офіційним сайтом королівської сім’ї, страву спробувала і схвалила сама Єлизавета II.

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Страва, яку схвалила королева / Фото GoodtoKnow

Інгредієнти:

  • 500 грам курячого філе;
  • 50 грам масла;
  • 100 грам майонезу;
  • 3 столові ложки манго чатні;
  • 1 чайна ложка каррі;
  • кілька крапель соку лайма;
  • перець до смаку;
  • сіль до смаку;
  • кілька шматочків багету або батону.

Приготування:

  1. Куряче філе злегка обварити у підсоленій воді та дати охолонути.
  2. Нарізати філе на середні кубики й підсмажити до рум’яної скоринки на пательні з олією.
  3. Для соусу змішайте майонез, манго-чатні, каррі, трохи соку лайма, солі та перцю до смаку.
  4. Поставити готову страву на 1-2 години у холодильник.
  5. Подавати таку курятину можна на підсмаженому хлібі або як основу для салату.
  6. За бажанням до курятини можна додати сухофрукти, такі як горіхи або родзинки.
Манго-чатні – це традиційний індійський гостро-солодкий соус. До соусу входить подрібнене манго, перець чилі, імбир та цибуля.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська