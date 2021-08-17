Історичний рецепт: курка, яку подавали на коронації Єлизавети II
Джерело:24 канал
На трон Сполученого Королівства Єлизавета II зійшла 2 червня 1953 року. Це була велична й надзвичайно яскрава подія. Церемонію продумали до найдрібніших деталяей. А страви зі святкового бенкету стали відомі на весь світ.
Особливу страву з курятини створили засновниці знаменитої кулінарної школи Le Cordon Bleu Розмарі Г’юм та Констанс Спрай. Уперше її подали на банкеті з нагоди коронації Єлизавети II. Але рецепт оприлюднили напередодні, щоб кожен міг приготувати курочку по-королівськи в себе вдома й відчути свою причетність до знакової події.
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Ця страва просто готується й цілком відповідає духу післявоєнної Англії. Нею легко можна було нагодувати тисячі гостей, запрошених на коронацію Єлизавети II.
Меню знаменного прийому / Фото British Heritage Travel
Страва отримала назву коронаційна курка і стала надзвичайно популярною начинкою для сендвічів і інгредієнтом для салатів.
Рецепт коронаційної курятини
Згідно з офіційним сайтом королівської сім’ї, страву спробувала і схвалила сама Єлизавета II.
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Страва, яку схвалила королева / Фото GoodtoKnow
Інгредієнти:
- 500 грам курячого філе;
- 50 грам масла;
- 100 грам майонезу;
- 3 столові ложки манго чатні;
- 1 чайна ложка каррі;
- кілька крапель соку лайма;
- перець до смаку;
- сіль до смаку;
- кілька шматочків багету або батону.
Приготування:
- Куряче філе злегка обварити у підсоленій воді та дати охолонути.
- Нарізати філе на середні кубики й підсмажити до рум’яної скоринки на пательні з олією.
- Для соусу змішайте майонез, манго-чатні, каррі, трохи соку лайма, солі та перцю до смаку.
- Поставити готову страву на 1-2 години у холодильник.
- Подавати таку курятину можна на підсмаженому хлібі або як основу для салату.
- За бажанням до курятини можна додати сухофрукти, такі як горіхи або родзинки.