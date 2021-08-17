Історичний рецепт: курка, яку подавали на коронації Єлизавети II

На трон Сполученого Королівства Єлизавета II зійшла 2 червня 1953 року. Це була велична й надзвичайно яскрава подія. Церемонію продумали до найдрібніших деталяей. А страви зі святкового бенкету стали відомі на весь світ.

Особливу страву з курятини створили засновниці знаменитої кулінарної школи Le Cordon Bleu Розмарі Г’юм та Констанс Спрай. Уперше її подали на банкеті з нагоди коронації Єлизавети II. Але рецепт оприлюднили напередодні, щоб кожен міг приготувати курочку по-королівськи в себе вдома й відчути свою причетність до знакової події.

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Ця страва просто готується й цілком відповідає духу післявоєнної Англії. Нею легко можна було нагодувати тисячі гостей, запрошених на коронацію Єлизавети II.

Меню знаменного прийому / Фото British Heritage Travel

Страва отримала назву коронаційна курка і стала надзвичайно популярною начинкою для сендвічів і інгредієнтом для салатів.

Рецепт коронаційної курятини

Згідно з офіційним сайтом королівської сім’ї, страву спробувала і схвалила сама Єлизавета II.

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Страва, яку схвалила королева / Фото GoodtoKnow

Інгредієнти:

500 грам курячого філе;

50 грам масла;

100 грам майонезу;

3 столові ложки манго чатні;

1 чайна ложка каррі;

кілька крапель соку лайма;

перець до смаку;

сіль до смаку;

кілька шматочків багету або батону.

Приготування:

Куряче філе злегка обварити у підсоленій воді та дати охолонути. Нарізати філе на середні кубики й підсмажити до рум’яної скоринки на пательні з олією. Для соусу змішайте майонез, манго-чатні, каррі, трохи соку лайма, солі та перцю до смаку. Поставити готову страву на 1-2 години у холодильник. Подавати таку курятину можна на підсмаженому хлібі або як основу для салату. За бажанням до курятини можна додати сухофрукти, такі як горіхи або родзинки.

Манго-чатні – це традиційний індійський гостро-солодкий соус. До соусу входить подрібнене манго, перець чилі, імбир та цибуля.