День народження гамбургера: історія та рецепт від шеф-кухаря
Джерело:Володимир Ярославський
Один із найпопулярніших фастфудів – це гамбургери. Чимало підприємців підняли на них великі статки та стали всесвітньо популярними. Гамбургери, чизбургери, з рибною котлетою чи сирною – вибір на будь-який смак.
А ви знаєте коли День народження гамбургера? Відомо, що 27 липня в 1900 році світ вперше побачив традиційний німецький біфштекс у булочці з листом салату та соусом.
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Його готують майже усі шефи і у кожного є свої секрети. Найголовніший – це якісна та смачна котлета. Нумо готувати класичний бургер з яловичою котлетою так, як це робили колись. А щоб додати сучасних ноток страві – додамо соус тартар та трішки мексиканських спецій.
Рецепт бургера з яловичою котлетою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– 2 чорні булочки;
– 2 котлети;
– жовтий томат;
– листя латуку;
– червону цибулю;
– трішки винного оцту;
– цукіні + маринад для нього;
– легкий соус тартар;
– сир чедер або гауда;
– сіль, чорний перець, трішки мексиканських спецій.
Приготування:
- Нарізаємо цукіні тонкими скибками, нагріваємо воду з оцтом, сіллю, цукром і спеціями (гвоздика, суміш перців, бодян) до кипіння. Все пробуємо на свій смак, і гарячим заливаємо цукіні.
- Смажимо котлети на розігрітій сковорідці з олією на помірному вогні до просмажки медіум (по 3 – 4 хвилини з кожного боку). На обсмажену сторону додаємо сіль та мексиканські спеції і в кінці скибку сиру. Поряд одночасно смажимо бекон.
- Булку розрізаємо навпіл, підігріваємо на сухій сковорідці з маслом. Кожну половинку змащуємо соусом, кладемо салат, скибку томату. Далі котлету з сиром, бекон, маринований цукіні і знов булочку.
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