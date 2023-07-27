День народження гамбургера: історія та рецепт від шеф-кухаря

Один із найпопулярніших фастфудів – це гамбургери. Чимало підприємців підняли на них великі статки та стали всесвітньо популярними. Гамбургери, чизбургери, з рибною котлетою чи сирною – вибір на будь-який смак.

А ви знаєте коли День народження гамбургера? Відомо, що 27 липня в 1900 році світ вперше побачив традиційний німецький біфштекс у булочці з листом салату та соусом.

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Його готують майже усі шефи і у кожного є свої секрети. Найголовніший – це якісна та смачна котлета. Нумо готувати класичний бургер з яловичою котлетою так, як це робили колись. А щоб додати сучасних ноток страві – додамо соус тартар та трішки мексиканських спецій.

Рецепт бургера з яловичою котлетою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 2 чорні булочки;– 2 котлети;– жовтий томат;– листя латуку;– червону цибулю;– трішки винного оцту;– цукіні + маринад для нього;– легкий соус тартар;– сир чедер або гауда;– сіль, чорний перець, трішки мексиканських спецій.

Приготування:

Нарізаємо цукіні тонкими скибками, нагріваємо воду з оцтом, сіллю, цукром і спеціями (гвоздика, суміш перців, бодян) до кипіння. Все пробуємо на свій смак, і гарячим заливаємо цукіні.

Смажимо котлети на розігрітій сковорідці з олією на помірному вогні до просмажки медіум (по 3 – 4 хвилини з кожного боку). На обсмажену сторону додаємо сіль та мексиканські спеції і в кінці скибку сиру. Поряд одночасно смажимо бекон.

Булку розрізаємо навпіл, підігріваємо на сухій сковорідці з маслом. Кожну половинку змащуємо соусом, кладемо салат, скибку томату. Далі котлету з сиром, бекон, маринований цукіні і знов булочку.

Смачного!

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