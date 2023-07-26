Ми дібрали варіант, як можна смачно приготувати, окрім як просто відварити. Хоч цукрова кукурудза просто відварену з сіллю теж смакота ще та.

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Тому цей варіант для тих, хто хоче різноманітності. Щоб додати особливого смаку та крутої подачі страви – можна додатково полити її улюбленими соусами: сирним, дзадзики чи барбекю.

Рецепт запеченої цукрової кукурудзи

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3

Приготування:

  • Кукурудзу відварюємо в підсоленій воді. М’яке масло змішуємо зі спеціями та з сиром. Вершкове масло можна замінити на майонез чи крем-сир.
  • Змащуємо все сумішшю та відправляємо на деко.
  • Розігріваємо духовку. Запікаємо кукурудзу при 200 градусах до рум'яності.
  • Особливо смачно вже відварену кукурудзу запекти в цій суміші на грилі.

Смачного!