Ми дібрали варіант, як можна смачно приготувати, окрім як просто відварити. Хоч цукрова кукурудза просто відварену з сіллю теж смакота ще та.

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Тому цей варіант для тих, хто хоче різноманітності. Щоб додати особливого смаку та крутої подачі страви – можна додатково полити її улюбленими соусами: сирним, дзадзики чи барбекю.

Рецепт запеченої цукрової кукурудзи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 3 качани кукурудзи;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль;

– копчена паприка;

– тертий пармезан;

– часник;

– сік лайма;

– пластівці чилі;

– улюблена ароматна зелень.

Приготування:

Кукурудзу відварюємо в підсоленій воді. М’яке масло змішуємо зі спеціями та з сиром. Вершкове масло можна замінити на майонез чи крем-сир.

Змащуємо все сумішшю та відправляємо на деко.

Розігріваємо духовку. Запікаємо кукурудзу при 200 градусах до рум'яності.

Особливо смачно вже відварену кукурудзу запекти в цій суміші на грилі.

Смачного!

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