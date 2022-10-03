Ідея для осінньої вечері: готуємо фантастичні гарбузові ньоккі
3 жовтня 2022 , 20:39Читать новость на русском
Джерело:papilot
Ньоккі – це класична італійська страва, їх виготовляють з невеликих шматочків тіста. Традиційно вони складаються з простого поєднання пшеничного борошна, яєць, солі та картоплі.
Фантастичні гарбузові ньоккі з пармезаном чудово смакуватимуть для сімейної, затишної вечері. Ця страва привабить не лише своїм апетитним кольором, а й неймовірним запахом.
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Ньоккі – одна з улюблених страв італійців іпродовж багатьох десятиліть. Цікаво, що апетитні ньоккі – це не винахід сучасності, а страва, відома на Апеннінському півострові з давніх часів. Протягом століть уточнювався лише рецепт їх приготування.
Рецепт гарбузових ньоккі з пармезаном
Час: 1 година
Порцій: 4
Так апетитно / Фото papilot
Інгредієнти:
- 500 грамів відвареної картоплі;
- 500 грамів запеченого гарбуза;
- 2 столові ложки морської солі;
- 1/2 столової ложки свіжомеленого перцю;
- 1 чайна ложка чебрецю;
- 2 столові ложки червоного песто;
- 150 грамів пшеничного борошна;
- 1 столова ложка картопляного борошна;
- велика жменя тертого пармезану;
- 1 яйце;
- 1 жовток;
- оливкова олія.
Приготування:
- Очистіть картоплю та зваріть картопляне пюре.
- Почистіть гарбуз, обсмажте на сковороді, поки вода не випарується, та розтовчіть у пюре.
- Охолоджене пюре і гарбуз з’єднайте та ретельно змішайте.
- Додайте до овочів спеції, песто, крохмаль та борошно і замісіть тісто.
- Отримане тісто розріжте на кілька частин та посипте їх борошном.
- Кожну частину тіста розкачайте на качалці діаметром близько двох сантиметрів. Потім розріжте валики на шматочки по 1,5 сантиметра.
- У киплячу підсолену воду опустіть ньоккі.
- Вони готові, як тільки починають підійматися на поверхню. Подаємо їх відразу після приготування, поливши оливковою олією, скропивши лимонним соком, посипавши пластівцями пармезану.