Ідея для осінньої вечері: готуємо фантастичні гарбузові ньоккі

Ньоккі – це класична італійська страва, їх виготовляють з невеликих шматочків тіста. Традиційно вони складаються з простого поєднання пшеничного борошна, яєць, солі та картоплі.

Фантастичні гарбузові ньоккі з пармезаном чудово смакуватимуть для сімейної, затишної вечері. Ця страва привабить не лише своїм апетитним кольором, а й неймовірним запахом.

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Ньоккі – одна з улюблених страв італійців іпродовж багатьох десятиліть. Цікаво, що апетитні ньоккі – це не винахід сучасності, а страва, відома на Апеннінському півострові з давніх часів. Протягом століть уточнювався лише рецепт їх приготування.

Рецепт гарбузових ньоккі з пармезаном

Час: 1 година

Порцій: 4

Так апетитно / Фото papilot

Інгредієнти:

500 грамів відвареної картоплі;

500 грамів запеченого гарбуза;

2 столові ложки морської солі;

1/2 столової ложки свіжомеленого перцю;

1 чайна ложка чебрецю;

2 столові ложки червоного песто;

150 грамів пшеничного борошна;

1 столова ложка картопляного борошна;

велика жменя тертого пармезану;

1 яйце;

1 жовток;

оливкова олія.

Приготування: