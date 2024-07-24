Ви цього точно не знали: Ярославський розкрив секрет найсмачніших кабачкових оладок

24 липня 2024, 17:59
Читать новость на русском

Джерело:

yaroslavskyi_vova

Кабачкові оладки – візитна картка літа. Дізнайтеся, як їх приготувати правильно.

Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій секрет. Спробуйте не терти кабачки, а дрібненько їх нарізати.

Буде смачно Ідеальний літній сніданок з простих продуктів: готуємо шакшуку

Кабачкові оладки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 220 грамів кабачків;
– 1 яйце;
– половина цибулини;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 2 столові ложки борошна.

Дивіться, як приготувати кабачкові оладки: відео

Приготування:

  1. Кабачок та цибулю дрібно наріжте.
  2. Додайте подрібнену зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  3. Добре перемішайте.
  4. Смажте оладки з двох боків до золотистості на пательні з олією.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну закуску з кабачків.
Автор: Ольга Котів