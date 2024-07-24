Ви цього точно не знали: Ярославський розкрив секрет найсмачніших кабачкових оладок
24 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Кабачкові оладки – візитна картка літа. Дізнайтеся, як їх приготувати правильно.
Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій секрет. Спробуйте не терти кабачки, а дрібненько їх нарізати.
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Кабачкові оладки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 220 грамів кабачків;
– 1 яйце;
– половина цибулини;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 2 столові ложки борошна.
Дивіться, як приготувати кабачкові оладки: відео
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно наріжте.
- Додайте подрібнену зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Добре перемішайте.
- Смажте оладки з двох боків до золотистості на пательні з олією.