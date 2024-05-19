Плавлений сир додасть кабачкам ніжного вершкового смаку. Така страва цілком гідна навіть святкового столу.

Буде смачно Впораєтеся за 10 хвилин: готуємо фантастичні сосиски в тісті з сиром

Кабачкові сендвічі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати закуску з кабачка: відео

Приготування:

  1. Кабачок наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр та посипте сіллю.
  2. Одне яйце зваріть.
  3. Кружечок кабачка обваляйте в борошні, далі – в яйці, а потім – у панірувальних сухарях. Смажте на олії до золотистості.
  4. Для начинки плавлені сирки та яйце натріть на тертці, а болгарський перець дрібно наріжте. З'єднайте інгредієнти та додайте вичавлений часник, майонез, сіль і перець.
  5. Сформуйте "сендвічі" з двох кабачків та начинки.