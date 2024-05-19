Плавлений сир додасть кабачкам ніжного вершкового смаку. Така страва цілком гідна навіть святкового столу.
Буде смачно Впораєтеся за 10 хвилин: готуємо фантастичні сосиски в тісті з сиром
Кабачкові сендвічі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати закуску з кабачка: відео
Приготування:
- Кабачок наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр та посипте сіллю.
- Одне яйце зваріть.
- Кружечок кабачка обваляйте в борошні, далі – в яйці, а потім – у панірувальних сухарях. Смажте на олії до золотистості.
- Для начинки плавлені сирки та яйце натріть на тертці, а болгарський перець дрібно наріжте. З'єднайте інгредієнти та додайте вичавлений часник, майонез, сіль і перець.
- Сформуйте "сендвічі" з двох кабачків та начинки.