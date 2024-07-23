Приготуйте шакшуку завтра на сніданок. Вашим рідним вона точно сподобається.

Варто спробувати Ідеальна страва за копійки: геніальний рецепт цибулевих стрілок зі спаржевою квасолею

Шакшука

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як правильно готувати шакшуку: відео

Приготування:

  1. Цибулю подрібніть та обсмажте в невеликій кількості оливкової олії.
  2. До цибулі додайте подрібнений перець і натріть часник. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого додайте спеції.
  3. Помідори натріть на дрібній терці, шкірку викиньте, а томатне пюре влийте до овочів на пательню.
  4. Посоліть, поперчіть і вбийте яйця. За бажанням додайте зелень. Готуйте до готовності – приблизно 5 – 7 хвилин.