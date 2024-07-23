Приготуйте шакшуку завтра на сніданок. Вашим рідним вона точно сподобається.
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Шакшука
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- Цибулю подрібніть та обсмажте в невеликій кількості оливкової олії.
- До цибулі додайте подрібнений перець і натріть часник. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого додайте спеції.
- Помідори натріть на дрібній терці, шкірку викиньте, а томатне пюре влийте до овочів на пательню.
- Посоліть, поперчіть і вбийте яйця. За бажанням додайте зелень. Готуйте до готовності – приблизно 5 – 7 хвилин.