Як приготувати Канестрелі: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати до чаю? Ми пропонуємо рецепт смачного італійського печива, яке сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Печиво "Канестреллі" – солодка випічка італійської кухні, яке поширене у П'ємонті та Лігурії. Печиво готують з пісочного тіста у вигляді ромашки з отвором в центрі.

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Основні інгредієнти – борошно, яйця, вершкове масло і цукор. Ніжне печиво декорують цукровою пудрою. Традиційно його подають до десертного вина.

Рецепт печива

Час: 1 година

1 година Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 503 ккал

Для приготування тіста ретельно просійте борошно та кукурудзяний крохмаль через сито, щоб не було грудочок. У каструлі відваріть яйця, почистіть. Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру. У мисці з'єднайте борошно з м'яким вершковим маслом, додайте сіль, яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор, цедру, перемішайте, замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою, залиште на 30 хвилин.

– 150 грамів вершкового масла 82%;– 150 грамів борошна;– 70 грамів кукурудзяного крохмалю;– 50 грамів цукру;– 2 яєчні жовтки;– 1 лимон;– 5 грамів ванільного цукру;– дрібка солі;– 20 грамів цукрової пудри.

Пісочне тісто/ Фото Unsplash

Розкатайте корж з тіста, за допомогою форми "Квітка" сформуйте печиво. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин.

Пісочне тісто/ Фото Pixabay