Лінивий капустяний пиріг на сковорідці
6 грудня 2022, 10:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Рецепти фудблог Україна
Коли треба швидко перекусити між відключеннями світла, цей рецепт стане в пригоді. Адже це швидко, бюджетно і смачно.
Капустяний пиріг на сковорідці настільки простий у приготуванні, що з ним справиться будь-хто. Все, що потрібно: доступні інгредієнти, сковорідка та кілька хвилин.
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Така страва чудово доповнить як буденний стіл, так і пісний. Доповніть його шматочками хліба, рибою, або їжте як є. До речі, за бажанням можна полити його улюбленим соусом.
Рецепт лінивого пирога з капусти
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 150 – 200 грамів білокачанної капусти;
– одне куряче яйце;
– 20 грамів пшеничного або цільнозернового борошна;
– 30 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Білокачанну капусту шаткуємо та спеціальній тертці, або за допомогою ручної овочечистки. Додаємо сіль та ретельно перемішуймо. Віджимаємо зайву рідину з капусти руками.
- Вибиваємо до неї куряче яйце, додаємо борошно та перемішуємо.
- Додаємо твердий сир і знов перемішуємо.
- Перекладаємо капустяну масу на розігріту, змащену олією сковорідку і добре утрамбовуємо рівномірним шаром.
- За бажанням присипаємо кунжутом і смажимо під кришкою з обох боків до готовності.
- Подавайте до столу з улюбленим соусом.
Нехай смакує!