Цибуля – це справжня вітамінна бомба, без якої не можуть обійтися більшість страв. Її смак можна підсилити карамелізацією, тим паче, що цей процес дуже простий.

Як тільки ми викладаємо цибулю на пательню та починаємо її смажити, кухню наповнює особливий аромат, який пробуджує в нас неабиякий апетит. Додати цьому інгредієнту незабутніх ноток допоможе карамелізація, до якої часто звертаються досвідчені кухарі.

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Чому варто карамелізувати цибулю

Карамелізувати цибулю дуже просто: ретельно її чистимо, нарізаємо, обсмажуємо на олії до напівпрозорості. Коли вона стане трішки м'якшою, потрібно додати дві щіпки цукру, що зробить цибулю золотистою та солодкою.

Особливий додаток до страв / Фото Cookery

Карамелізована цибуля ідеально пасує для вареників з картоплею. У неї немає ніякого гіркого присмаку, а легка хрусткість та солодкий смак зроблять вареники довершеними.

Також карамелізована цибуля чудово смакує з м'ясом та салатами. Спробуйте додати цукор при смаженні цибулі лише один раз – і ви вже не зможете відмовитися від цього прийому у майбутньому.