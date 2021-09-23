Карамельна універсальність: готуємо крем, який підійде до будь-якого десерту

Доволі часто у рецептах десертів ми бачимо особливі креми, приготування яких інколи забирає багато часу та зусиль. Завжди хочеться мати під рукою універсальний рецепт на всі випадки життя.

Карамельний крем – ідеальне доповнення майже до будь-якого десерту. Він в міру солодкий та легко готується з доступних інгредієнтів.

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Давайте спробуємо приготувати ніжний крем, який стане чудовою начинкою для тістечок або доповненням до інших десертів.

Карамельний крем – справжня насолода / Фото Pixabay

Інгредієнти

600 мілілітрів молока;

100 мілілітрів води;

4 яйця;

2 столові ложки борошна;

300 грам цукру;

щіпка солі.

Приготування

Спершу готуємо карамель: в сковороді чи каструлі з товстим дном змішуємо 150 грам цукру і 100 мілілітрів води. Ставимо на маленький вогонь та помішуємо до тих пір, поки маса не стане коричневою. Окрім того, маса має бути густа та тягуча, тому важливо не перетримати її на вогні. Додаємо у карамель цукор, який залишився, та 500 мілілітрів молока. Решту 100 мілілітрів молока змішуємо з борошном, щоб вийшла однорідна маса без грудочок. Вливаємо її в киплячу масу тонкою цівкою та постійно помішуємо. Збиваємо яйця з сіллю та додаємо до маси, яка на плиті. Доводимо до кипіння. В результаті має вийти однорідний ніжний крем, який прекрасно доповнить будь-які солодощі!

Смачного!