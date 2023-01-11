Поєднання карамелі та ніжного бісквіта – це такий високий градус смакового задоволення, що встояти перед ним вкрай важко. Навіть якщо ви не поціновувач цього виду солодкого, вам просто варто спробувати цей торт, аби докорінно змінити свою думку. Для любителів карамелі теж є гарні новини: десерт готується доволі легко.

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Рецепт карамельного торта

Час: 2 години

Порцій: 8

Карамельне задоволення / Фото Southern Living

Інгредієнти:

бісквіт:

360 грамів борошна;

1,5 столової ложки розпушувача;

3/4 чайної ложки солі;

200 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;

2 склянки цукру;

4 великих яйця;

1 столова ложка екстракту ванілі;

1 стакан пахти;

глазур:

3 склянки коричневого цукру;

200 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;

1 /2 склянки пахти;

1/2 склянки жирних вершків;

1/4 чайної ложки солі;

2 чайні ложки екстракту ванілі.

Приготування: