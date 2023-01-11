Карамельна насолода, що тане у роті: рецепт торта, від якого не відмовиться ніхто
11 січня 2023, 20:18Читать новость на русском
Джерело:The Spruce Eats
Карамельний торт може стати ідеальним доповненням до дружнього чаювання або насолоди книгою чи серіалом. Про складність рецепта не турбуйтеся – з ним у вас точно не виникне труднощів.
Поєднання карамелі та ніжного бісквіта – це такий високий градус смакового задоволення, що встояти перед ним вкрай важко. Навіть якщо ви не поціновувач цього виду солодкого, вам просто варто спробувати цей торт, аби докорінно змінити свою думку. Для любителів карамелі теж є гарні новини: десерт готується доволі легко.
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Рецепт карамельного торта
Час: 2 години
Порцій: 8
Карамельне задоволення / Фото Southern Living
Інгредієнти:
бісквіт:
- 360 грамів борошна;
- 1,5 столової ложки розпушувача;
- 3/4 чайної ложки солі;
- 200 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;
- 2 склянки цукру;
- 4 великих яйця;
- 1 столова ложка екстракту ванілі;
- 1 стакан пахти;
глазур:
- 3 склянки коричневого цукру;
- 200 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;
- 1/2 склянки пахти;
- 1/2 склянки жирних вершків;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 2 чайні ложки екстракту ванілі.
Приготування:
- Дві круглі форми для випікання застеляємо пергаментом. Решітку ставимо у верхню частину духовки, яку розігріваємо до 175 градусів.
- Борошно змішуємо із сіллю та розпушувачем.
- Масло збиваємо на середній швидкості міксера до кремоподібного стану приблизно 2 хвилини. Поволі додаємо цукор та вершки та збиваємо, поки суміш не стане повітряною.
- Окремо збиваємо яйця, потім додаємо їх до суміші.
- Збиваємо ванільний екстракт, борошняну суміш та пахту. З'єднуємо суміші, ретельно перемішуємо та розливаємо тісто по формах. Випікаємо 30 – 35 хвилин до золотистого кольору, потім виймаємо бісквіти з форм та даємо їм охолонути.
- Беремося за глазур. Ставимо невелику каструлю на вогонь, змішуємо у ній коричневий цукор, вершкове масло, пахту, вершки, сіль і ваніль. Перемішуємо до закипання суміші та повного розчинення цукру. Потім зменшуємо вогонь на мінімум та готуємо ще 10 хвилин, ретельно помішуючи.
- Знімаємо глазур з вогню та постійно помішуємо, поки вона не стане густою, це може зайняти якийсь час.
- Покриваємо глазур'ю один бісквіт, накриваємо його іншим та змащуємо торт цілком. Ставимо його на 2 години у прохолодне місце, щоб глазур застигла.