Карамельний попкорн на сімейні кінопосиденьки

26 листопада 2022 , 09:46
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Погодьтеся, що жоден кіносеанс не обійдеться без хрумкого попкорну. Щоб не порушувати традиції – приготуйте його вдома.

Хрумкий, солодкий попкорн готується за лічені хвилини. Його обожнюють діти та дорослі, а щодо смаків – пропонуємо спробувати домашній карамельний.

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Важливо, щоб карамель для попкорну готували саме дорослі, адже вона гаряча та при необережному поводженні може викликати опіки.

Рецепт карамельного попкорну

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 упаковка попкорну;
 – 200 грамів цукру;
 – 50 грамів води;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – 1/3 чайної ложки соди.

Приготування:

  • Готуємо попкорн в мікрохвильовці згідно з інструкцією. Далі потрібно перебрати його, щоб не було зерен, які не відкрились. Пересипаємо попкорн в глибоку миску.
  • Для приготування карамелі змішуємо цукор з водою, доводимо на середньому вогні до золотистого кольору. Важливо, щоб він не згорів.
  • Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо масло кімнатної температури і швиденько перемішуємо. Суміш буде бурлити, тому обережно️. Як тільки карамель перестане пінитись додаємо соду. Одразу знімайте все з плити та швидко перемішуємо. Поливаємо карамеллю попкорн та перемішуємо.
  • На розстелений пергамент викладаємо попкорн до повного охолодження.
  • ️Ламаємо на шматочки і насолоджуємося, адже це дуже смачно.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак