Карамельний попкорн на сімейні кінопосиденьки
26 листопада 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Погодьтеся, що жоден кіносеанс не обійдеться без хрумкого попкорну. Щоб не порушувати традиції – приготуйте його вдома.
Хрумкий, солодкий попкорн готується за лічені хвилини. Його обожнюють діти та дорослі, а щодо смаків – пропонуємо спробувати домашній карамельний.
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Важливо, щоб карамель для попкорну готували саме дорослі, адже вона гаряча та при необережному поводженні може викликати опіки.
Рецепт карамельного попкорну
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 1 упаковка попкорну;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль;
– 1/3 чайної ложки соди.
Приготування:
- Готуємо попкорн в мікрохвильовці згідно з інструкцією. Далі потрібно перебрати його, щоб не було зерен, які не відкрились. Пересипаємо попкорн в глибоку миску.
- Для приготування карамелі змішуємо цукор з водою, доводимо на середньому вогні до золотистого кольору. Важливо, щоб він не згорів.
- Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо масло кімнатної температури і швиденько перемішуємо. Суміш буде бурлити, тому обережно️. Як тільки карамель перестане пінитись додаємо соду. Одразу знімайте все з плити та швидко перемішуємо. Поливаємо карамеллю попкорн та перемішуємо.
- На розстелений пергамент викладаємо попкорн до повного охолодження.
- ️Ламаємо на шматочки і насолоджуємося, адже це дуже смачно.
Смачного!