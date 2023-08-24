Ви будете повертатися до цієї страви за кожної нагоди: готуємо картоплю з беконом на грилі

24 серпня 2023, 22:52
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Джерело:

fajnegotowanie

Смажена картопелька – це те, від чого точно неможливо відмовитися. Кілька "м'ясних" ноток та улюблений соус здатні перетворити невибагливу страву на справжній кулінарний шедевр.

Картопля на грилі з беконом – відмінний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Ця опція смакуватиме як основна страва чи закуска на будь-якому столі. Спробуйте лише раз – і вам захочеться повертатися до цієї страви знову й знову.

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Рецепт картоплі на грилі з беконом

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Страва, яку захочеться повторити / Фото fajnegotowanie

Інгредієнти

– 4 картоплини;
– 80 грамів копченого бекону;
– сіль та спеції до смаку. 

Приготування

  • Чистимо картоплю та варимо в окропі 15 хвилин.
  • Зливаємо воду. Даємо картоплі трішки охолонути та загортаємо її в бекон.
  • Розігріваємо решітку гриль та викладаємо на неї картоплю в беконі. 
  • Смажимо 10 хвилин.
  • Подаємо з улюбленими соусами. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська