Без світла та газу: рецепт консервації з картоплі, яка є повноцінною стравою

20 жовтня 2022 , 22:23
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Джерело:

dieta moja pasja

Картопля з м'ясом у банці – це не тільки варіант швидкої та поживної вечері. Ця страва прийде на допомогу, якщо у домівці не має світла та газу.

Сьогодні кожен з нас готується до важкої зими та заготовляє консервацію, яка виручить у скрутний час. Картопля з м'ясом – чудова опція, яка подарує ситний та смачний прийом їжі навіть тоді, коли довелося опинитися без світла та газу.

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Рецепт картоплі у банці з капустою та м'ясом

Час: 2 години
Порцій: 4

Швидка вечеря / Фото dieta moja pasja

Інгредієнти:

  • 1 кілограм квашеної капусти;
  • 1 кілограм свиних ребер;
  • пів кілограма картоплі;
  • 1 цибулина;
  • 1 столова ложка топленого сала;
  • сіль і перець до смаку;
  • 2 лаврових листки;
  • 3 горошини запашного перцю.

Маринад для м'яса:

  • 1 чайна ложка солодкого перцю;
  • 1 столова ложка майорану;
  • 2 – 3 гвоздики;
  • 1/2 чайної ложки солі;
  • 1 чайна ложка трав'яного перцю.

Приготування:

  1. Ребра наріжте шматочками, щоб вони вільно помістилися в банку.
  2. Змішайте всі інгредієнти для маринаду та натріть ним м'ясо, залиште на кілька годин, а краще в холодильнику на ніч.
  3. Розігрійте на сковороді сало та обсмажте ребра. Коли вони підрум’яняться, влийте трохи води і тушкуйте під кришкою до готовності. Коли вони стануть м'якими, викладіть їх в каструлю і накрийте кришкою.
  4. Цибулю наріжте кубиками і обсмажте на жирі, що залишився від ребер.
  5. Якщо капуста у вас кисла, трішки проваріть її. Помістіть у киплячу воду, а приблизно через 15 хвилин викладіть капусту на сковороду з обсмаженою цибулею.
  6. Додайте спеції і тушкуйте до м'якості.
  7. Очищену картоплю наріжте товстими кубиками і відваріть. Слідкуйте, щоб вони зберегли форму.
  8. Заповніть банку: на низ капусту, далі ребра і зверху картопля.
  9. Вимкніть вогонь і пастеризуйте 30 хвилин з моменту закипання. Залишіть у воді до охолодження.
  10. Завдяки пастеризації картопля чудово переймає смаки капусти та м'яса. Пізніше страву потрібно лише розігріти, проте у разі необхідності її можна куштувати і холодною.
  11. Картоплю у банці слід зберігати в прохолодному місці до 3 тижнів.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська