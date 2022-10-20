Без світла та газу: рецепт консервації з картоплі, яка є повноцінною стравою
20 жовтня 2022 , 22:23Читать новость на русском
Джерело:dieta moja pasja
Картопля з м'ясом у банці – це не тільки варіант швидкої та поживної вечері. Ця страва прийде на допомогу, якщо у домівці не має світла та газу.
Сьогодні кожен з нас готується до важкої зими та заготовляє консервацію, яка виручить у скрутний час. Картопля з м'ясом – чудова опція, яка подарує ситний та смачний прийом їжі навіть тоді, коли довелося опинитися без світла та газу.
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Рецепт картоплі у банці з капустою та м'ясом
Час: 2 години
Порцій: 4
Швидка вечеря / Фото dieta moja pasja
Інгредієнти:
- 1 кілограм квашеної капусти;
- 1 кілограм свиних ребер;
- пів кілограма картоплі;
- 1 цибулина;
- 1 столова ложка топленого сала;
- сіль і перець до смаку;
- 2 лаврових листки;
- 3 горошини запашного перцю.
Маринад для м'яса:
- 1 чайна ложка солодкого перцю;
- 1 столова ложка майорану;
- 2 – 3 гвоздики;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка трав'яного перцю.
Приготування:
- Ребра наріжте шматочками, щоб вони вільно помістилися в банку.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду та натріть ним м'ясо, залиште на кілька годин, а краще в холодильнику на ніч.
- Розігрійте на сковороді сало та обсмажте ребра. Коли вони підрум’яняться, влийте трохи води і тушкуйте під кришкою до готовності. Коли вони стануть м'якими, викладіть їх в каструлю і накрийте кришкою.
- Цибулю наріжте кубиками і обсмажте на жирі, що залишився від ребер.
- Якщо капуста у вас кисла, трішки проваріть її. Помістіть у киплячу воду, а приблизно через 15 хвилин викладіть капусту на сковороду з обсмаженою цибулею.
- Додайте спеції і тушкуйте до м'якості.
- Очищену картоплю наріжте товстими кубиками і відваріть. Слідкуйте, щоб вони зберегли форму.
- Заповніть банку: на низ капусту, далі ребра і зверху картопля.
- Вимкніть вогонь і пастеризуйте 30 хвилин з моменту закипання. Залишіть у воді до охолодження.
- Завдяки пастеризації картопля чудово переймає смаки капусти та м'яса. Пізніше страву потрібно лише розігріти, проте у разі необхідності її можна куштувати і холодною.
- Картоплю у банці слід зберігати в прохолодному місці до 3 тижнів.