Українська автентична страва картопля тушкована з коропом

6 лютого 2023, 16:34
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Джерело:

Євген Клопотенко

Як часто ви готуєте рибу, коропа? Впевнені, що рідко. Спробуйте цей автентичний рецепт Клопотенка та закохаєтеся в цю страву назавжди.

Картопля тушкована з коропом – справжня страва української кухні, яку, на жаль, готують досить рідко. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив поділитися з читачами рецептом цієї страви, аби кожен міг з легкістю приготувати її вдома.

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Тільки уявіть собі ніжну та ароматну рибу, просочену смаками спецій та цибулі, у поєднанні з картоплею. Рецептом цієї страви з кухарем поділилися читачі з Вінниччини, а тепер він розповідає іншим. Передає наче скарб.

Рецепт картоплі тушкованої з коропом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм очищеного коропа;
 – 50 грамів борошна;
 – 6 картоплин;
 – ріпчаста цибуля;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – лавровий лист.

Приготування:

  • Розділяємо рибу порційними однаковими шматочками, солимо з обох боків та обвалюємо в борошні.
  • Розігріваємо сковорідку, додаємо олії та обсмажуємо коропа з обох боків до золотавої скоринки.
  • Очищуємо шість картоплин, нарізаємо скибками приблизно 3 – 4 міліметри. Цибулю нарізаємо півкільцями.

  • У казанку чи каструлі з товстим дном викладаємо шарами трохи картоплі та кілька шматочків коропа, потім знов шар картоплі, цибуля, сіль та перець до смаку.
  • Заливаємо водою, щоб вона покрила картоплю, додаємо три горошини духмяного перцю і лавровий лист. Тушкуємо до готовності картоплі приблизно 40 хвилин.
  • Подаємо страву до столу та насолоджуємося.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак