Українська автентична страва картопля тушкована з коропом
6 лютого 2023, 16:34Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Як часто ви готуєте рибу, коропа? Впевнені, що рідко. Спробуйте цей автентичний рецепт Клопотенка та закохаєтеся в цю страву назавжди.
Картопля тушкована з коропом – справжня страва української кухні, яку, на жаль, готують досить рідко. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив поділитися з читачами рецептом цієї страви, аби кожен міг з легкістю приготувати її вдома.
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Тільки уявіть собі ніжну та ароматну рибу, просочену смаками спецій та цибулі, у поєднанні з картоплею. Рецептом цієї страви з кухарем поділилися читачі з Вінниччини, а тепер він розповідає іншим. Передає наче скарб.
Рецепт картоплі тушкованої з коропом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм очищеного коропа;
– 50 грамів борошна;
– 6 картоплин;
– ріпчаста цибуля;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– лавровий лист.
Приготування:
- Розділяємо рибу порційними однаковими шматочками, солимо з обох боків та обвалюємо в борошні.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олії та обсмажуємо коропа з обох боків до золотавої скоринки.
- Очищуємо шість картоплин, нарізаємо скибками приблизно 3 – 4 міліметри. Цибулю нарізаємо півкільцями.
- У казанку чи каструлі з товстим дном викладаємо шарами трохи картоплі та кілька шматочків коропа, потім знов шар картоплі, цибуля, сіль та перець до смаку.
- Заливаємо водою, щоб вона покрила картоплю, додаємо три горошини духмяного перцю і лавровий лист. Тушкуємо до готовності картоплі приблизно 40 хвилин.
- Подаємо страву до столу та насолоджуємося.
Смачного!