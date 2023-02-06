Українська автентична страва картопля тушкована з коропом

Як часто ви готуєте рибу, коропа? Впевнені, що рідко. Спробуйте цей автентичний рецепт Клопотенка та закохаєтеся в цю страву назавжди.

Картопля тушкована з коропом – справжня страва української кухні, яку, на жаль, готують досить рідко. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив поділитися з читачами рецептом цієї страви, аби кожен міг з легкістю приготувати її вдома.

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Тільки уявіть собі ніжну та ароматну рибу, просочену смаками спецій та цибулі, у поєднанні з картоплею. Рецептом цієї страви з кухарем поділилися читачі з Вінниччини, а тепер він розповідає іншим. Передає наче скарб.

Рецепт картоплі тушкованої з коропом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 кілограм очищеного коропа;– 50 грамів борошна;– 6 картоплин;– ріпчаста цибуля;– сіль;– чорний мелений перець;– лавровий лист.

Приготування:

Розділяємо рибу порційними однаковими шматочками, солимо з обох боків та обвалюємо в борошні.

Розігріваємо сковорідку, додаємо олії та обсмажуємо коропа з обох боків до золотавої скоринки.

Очищуємо шість картоплин, нарізаємо скибками приблизно 3 – 4 міліметри. Цибулю нарізаємо півкільцями.

У казанку чи каструлі з товстим дном викладаємо шарами трохи картоплі та кілька шматочків коропа, потім знов шар картоплі, цибуля, сіль та перець до смаку.

Заливаємо водою, щоб вона покрила картоплю, додаємо три горошини духмяного перцю і лавровий лист. Тушкуємо до готовності картоплі приблизно 40 хвилин.

Подаємо страву до столу та насолоджуємося.

Смачного!