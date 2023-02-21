Картопля на вогні – це особлива страва, відтворити яку в домашніх умовах здається чимось неможливим. Втім, це не зовсім так, адже існує секрет, який дозволить приготувати картоплю у такий спосіб, користуючись духовкою.
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Як приготувати картоплю "на вогні" вдома
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 4
Атмосферна страва / Фото Freepik
Приготування:
- Ретельно миємо картоплю, можна використовувати щітку. Чистити її не потрібно. Замочуємо картоплю у мисці з водою.
- Змішуємо сіль та борошно та обсипаємо сумішшю мокру картоплю.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Застеляємо деко пергаментним папером та викладаємо на нього картоплю.
- Випікаємо впродовж 1 години.
- Подаємо до столу з улюбленими соусами.
Смачного!