Картопля на вогні – це особлива страва, відтворити яку в домашніх умовах здається чимось неможливим. Втім, це не зовсім так, адже існує секрет, який дозволить приготувати картоплю у такий спосіб, користуючись духовкою.

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Як приготувати картоплю "на вогні" вдома

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 4

Атмосферна страва / Фото Freepik

Інгредієнти: – 1 кілограм картоплі (середнього розміру);

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки борошна.

Приготування:

Ретельно миємо картоплю, можна використовувати щітку. Чистити її не потрібно. Замочуємо картоплю у мисці з водою. Змішуємо сіль та борошно та обсипаємо сумішшю мокру картоплю. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Застеляємо деко пергаментним папером та викладаємо на нього картоплю. Випікаємо впродовж 1 години. Подаємо до столу з улюбленими соусами.

Смачного!